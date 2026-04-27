БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Колорадо разгроми Лос Анджелис и сложи край на кариерата на Копитар

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Аваланш спечели серията с 4:0, а легендата на Кингс изигра последния си мач след 20 сезона в НХЛ

Колорадо разгроми Лос Анджелис и сложи край на кариерата на Копитар
Слушай новината

Колорадо Аваланш се класира категорично за следващия кръг в плейофите на Западната конференция в НХЛ, след като победи Лос Анджелис с 5:1 и затвори серията с убедителното 4:0 успеха.

В основата на победата бе Нейтън Маккинън, който реализира два гола и добави асистенция, затвърждавайки силната си форма от редовния сезон, в който завърши с 53 попадения. Кейл Макар, Никълъс Рой и Девън Тейвс също се разписаха за гостите, а Габриел Ландеског допринесе с две асистенции. Вратарят Скот Уеджууд направи 24 спасявания.

Единственото попадение за Лос Анджелис бе дело на Йоел Едмундсон, но мачът ще се запомни най-вече с края на една забележителна кариера. Капитанът на Кингс Анже Копитар изигра последния си двубой, слагайки край на 20 сезона в отбора, с който спечели два пъти Купа "Стенли“.

В останалите срещи от плейофите Анахайм победи Едмънтън с 4:3 след продължение и поведе с 3:1 в серията, докато Тампа Бей изравни на 2:2 срещу Монреал след успех с 3:2. В Източната конференция Бъфало доминира срещу Бостън с 6:1 и също се доближи на победа от класиране напред.

#НХЛ 2025/2026 #Колорадо Аваланш

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Най-четени

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ