България отстъпи на Израел на световното по хокей в София

Националният отбор на България по хокей на лед загуби с 2:4 (1:1, 0:2, 1:1) от Израел във втория си двубой от световното първенство за мъже, дивизия II, група Б, което се провежда в Зимния дворец в София.

Българите поведоха чрез Семен Кареев след асистенция на Ерик Блинов, но в края на първата третина Майк Левин изравни резултата.

Решаващ се оказа вторият период, в който израелците реализираха два безответни гола чрез Никита Зицерман и Илия Спектър. В началото на третата част Максим Кхубашвили също се разписа, а до края Мартин Наков намали изоставането на домакините.

За българския тим предстоят срещи с Нова Зеландия, Исландия и Тайван. Победителят в турнира ще спечели промоция за по-горната дивизия, а последният ще изпадне.