Едмънтън разби Ванкувър и си осигури домакинско предимство в плейофите на НХЛ

Едмънтън Ойлърс завърши редовния сезон в НХЛ по впечатляващ начин, след като разгроми Ванкувър Канъкс с 6:1 и си осигури второто място в Тихоокеанската дивизия, както и домакинско предимство в първия кръг на плейофите.

Голямата фигура в двубоя бе Мат Савойе, който реализира първия си хеттрик в лигата. Колтън Дак добави гол и асистенция, а Конър Макдейвид блесна с четири завършващи подавания и приключи сезона като реализатор №1 със 138 точки. Евън Бушар също се отличи с три асистенции.

За Ванкувър единственото попадение бе дело на новобранеца Тай Мюлер, докато вратарят Кевин Ланкинен направи 29 спасявания.

В други срещи от последния ден на редовния сезон Анахайм надделя над Нешвил с 5:4 и се класира за плейофите за първи път от осем години, Калгари победи Лос Анджелис с 3:1, Сейнт Луис се наложи над Юта с 5:3, а Сан Хосе разгроми Уинипег с 6:1, като 19-годишният Маклин Селебрини постави клубен рекорд за най-много точки в един сезон.