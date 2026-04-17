БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Едмънтън разби Ванкувър и си осигури домакинско предимство в плейофите на НХЛ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Хеттрик на Савойе и четири асистенции на Макдейвид донесоха второто място в Тихоокеанската дивизия за Ойлърс

Снимка: AP Photo
Слушай новината

Едмънтън Ойлърс завърши редовния сезон в НХЛ по впечатляващ начин, след като разгроми Ванкувър Канъкс с 6:1 и си осигури второто място в Тихоокеанската дивизия, както и домакинско предимство в първия кръг на плейофите.

Голямата фигура в двубоя бе Мат Савойе, който реализира първия си хеттрик в лигата. Колтън Дак добави гол и асистенция, а Конър Макдейвид блесна с четири завършващи подавания и приключи сезона като реализатор №1 със 138 точки. Евън Бушар също се отличи с три асистенции.

За Ванкувър единственото попадение бе дело на новобранеца Тай Мюлер, докато вратарят Кевин Ланкинен направи 29 спасявания.

В други срещи от последния ден на редовния сезон Анахайм надделя над Нешвил с 5:4 и се класира за плейофите за първи път от осем години, Калгари победи Лос Анджелис с 3:1, Сейнт Луис се наложи над Юта с 5:3, а Сан Хосе разгроми Уинипег с 6:1, като 19-годишният Маклин Селебрини постави клубен рекорд за най-много точки в един сезон.

Гледайте новините и в Метрото Metro

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ