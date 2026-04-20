Земетресение от 7,3 по Рихтер в Япония
При 96,41% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера...
ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?

С хеттрик на Юрай Слафковски Монреал срази Тампа Бей след продължение в първия кръг на плейофите в НХЛ

С хеттрик на Юрай Слафковски Монреал срази Тампа Бей след продължение в първия кръг на плейофите в НХЛ
Монреал победи Тампа Бей с 4:3 след продължение в откриващия мач от плейофната серия на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада.

Хеттрик за успеха на канадците реализира словакът Юрай Слафковски, включително победен гол в продължението, а един гол добави Джош Андерсън.

За Тампа на два пъти се разписа Брендън Хейгъл, а едно попадение добави Дарън Редиш.

Нападателят на Тампа Бей Лайтнинг Никита Кучеров записа две асистенции и се присъедини към 20-те най-резултатни играчи за всички времена в мачовете за Купа „Стенли“. Общият брой точки на Кучеров в плейофите на НХЛ достигна 173 (53 гола и 120 асистенции), което го постави на 19-то място по брой точки за всички времена. Руският нападател надмина Марио Льомьо (172 точки) и Петер Форсберг (171).

В другия мач на Изток Бъфало поведе срещу Бостън след успех в първия мач от серията с 4:3.

Тейдж Томпсън отбеляза два от четирите гола на Бъфало Сейбърс в последните осем минути на третия период при забележителния обрат.

След като Сейбърс не отбелязаха гол за 52:02, Томпсън се разписа два пъти за по-малко от четири минути, за да изравни резултата. Матиас Самюелсон и Алекс Тух отбелязаха последните два гола, а Уко-Пека Луконен направи 17 спасявания за Бъфало, който участва в първия си мач от плейофите от 15 години.

Давид Пастърнак и Морган Гийки отбелязаха по един гол и две асистенции, Елиас Линдхолм също се разписаха за Бостън.

Колародо победи Лос Анджелис с 2:1 в първия мач помежду им от серията в Денвър. Артури Лехконен и Логан О'Конър вкараха за Аваланш, Артьоми Панарин отбеляза гола за Кингс 2:22 минути преди края.

Лас Вегас започна с победа плейофите след успех с 4:2 срещу Юта. Ник Дауд отбеляза ключовия гол 7:20 минути след началото на третия период, а Картър Харт направи 31 спасявания за Лас Вегас.

Колтън Сисонс отбеляза гол и асистенция, Ноа Ханифин направи две асистенции, а Марк Стоун и Иван Барбашев също вкараха голове за Голдън Найтс.

Логан Кули и Кевин Стенлунд отбелязаха головете за Юта.

При 96,41% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
При 96,41% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
