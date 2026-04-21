Каролина и Филаделфия поведоха с по 2:0 победи в сериите си от първия кръг на плейофите в НХЛ

Далас надделя над гостуващия Минесота с 4:2 и изравни на 1:1 победи серията в откриващия кръг от елиминациите в Западната конференция.

Каролина и Филаделфия поведоха с по 2:0 победи в сериите си от първия кръг на плейофите в НХЛ
Филаделфия спечели с 3:0 в залата на Питсбърг и поведе с 2:0 победи в плейофната серия от първия кръг в Източната конференция на Националната хокейна лига.

28-годишният вратар Дан Владар направи 27 спасявания, 25 от които във втората и в третата част, с което не допусна гол ("шътаут") за първи път в кариерата си в елиминациите за купа "Стенли". Гарнет Хатауей се отличи с гол и асистенция, а 19-годишният новобранец Портър Мартън и Люк Гленденинг също се разписаха за успеха. Филаделфия е домакин в следващите две срещи.

Каролина пропиля аванс от два гола в редовното време, но все пак се справи с 3:2 с гостуващия Отава и също поведе с 2:0 победи в друг мач от първия кръг от плейофите на Изток. Джордън Мартинуук се превърна в герой за домакините, след като се разписа в 13:53 минута на второто продължение. Преди това Лоугън Станковън и Себастиан Ахо бяха дали аванс на тима от 2:0 малко преди средата на мача, но канадците изравниха с точни изстрели на Дрейк Батерсън и Дилън Козънс. Линус Улмарк парира 43 изстрела, но това не помогна на гостите.

Далас надделя над гостуващия Минесота с 4:2 и изравни на 1:1 победи серията в откриващия кръг от елиминациите в Западната конференция. Уайът Джонстън се разписа два пъти, Мат Дюшен добави гол и асистенция, а Джейсън Робертсън също вкара за успеха на тексасците. Джейк Отинджър направи 28 спасявания.

Брок Фейбър реализира две попадения за гостите, но това не беше достатъчно.

Каспери Кананен вкара втория си гол в мача 1:54 минута преди края, а Едмънтън се наложи с 4:3 над гостуващия Анахайм на старта на елиминационната серия от първия кръг на Запад. Джейсън Дикинсън също се разписа два пъти за успеха на домакините.

Анахайм навакса изоставане от 0:2 и стигна до обрат за 3:2, но допусна две безответни попадения в последните осем минути и половина, което се оказа решаващо. Трой Тери изпъкна с два гола и асистенция, а Лео Карлсон добави попадение и асистенция.

