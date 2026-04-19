начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Филаделфия поведе срещу Питсбърг, Минесота с убедителна победа в първия мач срещу Далас от плейофите в НХЛ

Чете се за: 02:20 мин.
Филаделфия поведе срещу Питсбърг, Минесота с убедителна победа в първия мач срещу Далас от плейофите в НХЛ
Филаделфия победи Питсбърг с 3:2 като гост в първи мач от първия кръг на плейофите в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

19-годишният канадец Портър Мартон отбеляза ключовия трети гол в края на мача и помогна на Филаделфия Флайърс да спечели първата част от Битката за Пенсилвания.

Травис Санхайм и Джейми Драйсдейл също отбелязаха за Филаделфия в първия плейофен мач между двата отбора от двата най-големи града в щата Пенсилвания от шест години kdid;.

Евгений Малкин вкара 68-ия си гол в плейофите за Пингуинс, а в края на мача асистира на Брайън Ръст, който оформи крайното 2:3.

Каролина победи Отава с 2:0 в друга среща от плейофите в Източната конференция. Вратарят Фредерик Андерсен направи 22 спасявания, а Логан Станковен записа гол и асистенция за успеха на Каролина в първия мач от серията. Тейлър Хол също се разписа за Хърикейнс.

На Запад Минесота спечели убедително с 6:1 в първия мач от серията срещу Далас.

Мат Болди отбеляза два гола и направи една асистенция за успеха на Минесота. Кирил Капризов отбеляза гол и направи две асистенции, Джоел Ериксон Ек отбеляза два пъти, Райън Хартман отбеляза гол и направи една асистенция, а Матс Зукарело направи три асистенции за Уайлд, които се опитват да спечелят първата си плейофна серия от 2015 г. насам, след като бяха елиминирани в първия кръг осем пъти оттогава.

Джейсън Робъртсън отбеляза единствения гол, а Джейк Йотингер направи 23 спасявания за Далас, които загубиха първия мач от серията си от първия кръг с 1:5 срещу Колорадо Аваланш миналия сезон, преди да се съвземат и в крайна сметка да стигнат до финалите на Западната конференция.

#НХЛ 2025/2026

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Русия е поразила украинско пристанище и електроцентрала – 380...
Иран отново затвори Ормузкия проток
БНТ проследява изборния ден – от 6.55 ч. до последния анализ...
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в...
Наум Шопов: Сюрреалистично е да се разминеш с Никола Цолов на пистата

Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...

Едмънтън разби Ванкувър и си осигури домакинско предимство в плейофите на НХЛ
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно събрание...
