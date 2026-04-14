Бъфало Сейбърс триумфира в Атлантическата дивизия след убедителна победа

Бъфало Сейбърс спечели титлата в Атлантическата дивизия, след като разгроми Чикаго Блекхоукс с 5:1 в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига.

Големият герой за победителите бе Тейдж Томпсън, който реализира два гола, докато Алекс Тък се отчете с попадение и асистенция. По този начин тимът от Бъфало записа четвърта поредна победа и събра 108 точки, като остава близо до лидера в Източната конференция Каролина Хърикейнс.

За Сейбърс това е особено значим успех, след като по-рано през сезона отборът сложи край на 14-годишната си суша без участие в плейофите. В първия кръг тимът ще се изправи срещу Бостън Брюинс или Отава Сенатърс.

В друг ключов двубой Филаделфия Флайърс си гарантира място в елиминациите за първи път от 2020 година, след като победи с 3:2 след дузпи Каролина.

Междувременно Лос Анджелис Кингс направи важна крачка към участие в плейофите след успех с 5:3 над Сиатъл Кракен, докато Никита Кучеров донесе победата на Тампа Бей Лайтнинг с гол в продължението за 4:3 срещу Детройт Ред Уингс.

В заключителната фаза на редовния сезон битката за плейофите остава изключително оспорвана, но Бъфало вече може да гледа уверено към елиминациите като шампион в своята дивизия.