Бъфало оглави Атлантическата дивизия след успех над Рейнджърс, Макдейвид блесна с хеттрик

Сейбърс стигнаха до обрат в Ню Йорк, Едмънтън продължава силната серия, а Вашингтон запази надежди за плейофите

бъфало оглави атлантическата дивизия успех рейнджърс макдейвид блесна хеттрик
Бъфало Сейбърс се наложи с 5:3 като гост на Ню Йорк Рейнджърс в един от най-интересните двубои за деня в Националната хокейна лига. Успехът изведе тима еднолично на върха в Атлантическата дивизия със 104 точки – с две повече от Тампа Бей Лайтнинг и Монреал Канейдиънс.

Зак Бенсън се отличи с два гола за победителите, включително и попадение на празна врата в заключителните секунди. Райън Маклауд даде ранен аванс на гостите, а Бенсън удвои, но Алекс Лафрение върна надеждите на домакините с две попадения. Адам Фокс дори изведе Рейнджърс напред, но с три безответни гола в третия период Бъфало стигна до пълния обрат.

В друга среща Едмънтън Ойлърс победи Сан Хосе Шаркс с 5:2 като гост, а голямата звезда Конър Макдейвид реализира хеттрик и добави още две асистенции. „Нефтодобивниците“ записаха шеста победа в последните си осем мача и са лидери в Тихоокеанската дивизия с 90 точки.

Маклин Селебрини и Кийфър Шерууд се разписаха за домакините, които все още запазват шансове за участие в плейофите, изоставайки на три точки от Нешвил Предатърс в битката за „уайлд кард“.

Вашингтон Кепитълс също запази надеждите си за продължаване напред след категорична победа с 4:0 над Торонто Мейпъл Лийфс. Вратарят Логан Томпсън отрази 21 удара и записа трети „шътаут“ през сезона.

Дилън Стром и Мартин Фехервари завършиха с по гол и асистенция, а Райън Леонард и Коул Хътсън също се разписаха за успеха на столичани. Младият Иля Протас направи дебют в лигата и се отчете с асистенция.

