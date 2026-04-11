България с първа победа на световното по хокей след успех над Исландия

Българският национален отбор по хокей на лед записа първата си победа на световното първенство за мъже, след като се наложи с 3:1 над Исландия в предпоследния си мач от Група 2 на Дивизия II. Двубоите се провеждат в "Зимния дворец" в столицата, а България заема последното шесто място с три точки.

Исландия допусна неочаквана загуба и не успя да оглави групата, оставайки с точка зад лидера Израел.

Националите получиха две наказания през първата третина, но ограничиха съперника до девет удара и не допуснаха гол. Във втората част, след ново наказание, българите не само се защитиха успешно, но и откриха резултата чрез Семьон Кареев 16 секунди преди изтичането му.

Кареев асистира и за попадението на Ерик Блинов в средата на последната третина. Исландците върнаха интригата чрез Алекс Свеинсон малко преди края, но при изваден вратар Никола Чальов реализира на празна мрежа за крайното 3:1.

Вратарят Иван Стойнов имаше ключова роля за успеха с 33 спасени удара. В последния си мач България ще се изправи срещу Тайван в неделя от 20:00 часа в "Зимния дворец", като нова победа може да изкачи тима до петото място в крайното класиране.