Българският национален отбор по хокей на лед надви Тайван и избегна изпадане в по-долна дивизия

Българският национален отбор по хокей на лед записа втората си победа на Световното първенство за мъже, след като се наложи с 6:4 (1:0, 4:1, 1:3) над Тайван в последния си мач от Група 2 на Дивизия II. Двубоите се провеждат в "Зимния дворец" в столицата, а България завърши на четвърто място в групата с 6 точки, като изпревари тимовете на Киргизстан и Тайван. Така отборът избегна изпадане в по-долна дивизия.

Националите поведоха през първата третина с попадение на Семьон Кареев.

Втората част бе най-силният период за България, като тимът вкара четири гола чрез Ерик Блинов, отново Семьон Кареев, Никола Чалиов и Мартин Наков при числено предимство на леда. Съперникът временно намали резултата с попадение на Йо Лин.

Тайван се разигра в третата третина, като вкара три гола, дело на Чуан Чжън, отново Йо Лин и Хсуан Ван, но Ерик Блинов реализира шестото попадение за родния тим на празна врата в края на срещата.