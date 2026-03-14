Юлия Шайб завоюва Малкия кристален глобус с успех в гигантския слалом в Оре

Австрийката Юлия Шайб спечели старта в гигантския слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Оре (Швеция) и си осигури малката световна купа в дисциплината кръг преди края на сезона.

Шайб записа общо време от 2:22.41 минути след двата манша. Тя беше втора след първия манш, на 11 стотни зад канадката Камий Раст, но във второто спускане Раст изпусна врата и отпадна от надпреварата. Това донесе пета победа през сезона за австрийката в гигантския слалом.

Втора в състезанието завърши Паула Молцан (САЩ), която остана на 36 стотни от победителката, след като беше трета след първия манш.

На трето място се класира Алис Робинсън (Нова Зеландия) с време 2:23.16 минути.

В челната петица намериха място още Ема Айхер (Германия) и американката Микаела Шифрин.

С победата си Шайб събра 660 точки и си гарантира малката световна купа в гигантския слалом още преди последното състезание за сезона. Втора в подреждането остава Камий Раст с 471 точки, а трета е шведката Сара Хектор с 429.

В генералното класиране за Световната купа убедително води Микаела Шифрин с 1186 точки, пред Ема Айхер с 1066 и Камий Раст с 963.