ИЗВЕСТИЯ

Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 01:25 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Бронз за Георги Джоргов на световното по биатлон в Германия

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Българинът се нареди в Топ 3 в индивидуалната дисциплина на 12.5 километра на шампионата за младежи, юноши и девойки.

Георги Джоргов
Георги Джоргов се поздрави с бронзовия медал на световното първенство по биатлон до 19-годишна възраст за младежи, юноши и девойки в германския зимен център Арбер, което се излъчва в ефира на БНТ 3. Българинът спечели отличието в индивидуалната дисциплина на 12.5 километра.

Джогров направи три грешки в четирите стрелби, финиширайки на 3:23.9 минути от победителя Рихардс Лозберс (Латвия).

Шампионът също допусна три грешки, но бе най-бърз от всички по трасето - 38.21.2 минути. Втори остана украинецът Тарас Тарасюк с два пропуска на рубежа и на 54.5 секунди от първото място.

В състезанието се включиха 117 биатлонисти, а България имаше четирима представители. Николай Николов зае 19-а позиция с пет грешки, Андрей Ночев е 78-и с осем, а Мартин Христов е 83-и с шест сгрешени мишени.

По-късно днес предстои индивидуалната дисциплина на 15 км за състезатели до 21 години с участието на Георги Наумов и Веселин Белчински.

НА ЖИВО: Световно първенство по биатлон до 21 години в Арбер
НА ЖИВО: Световно първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Шампионатът започва на 28 февруари. Проследете го по традиция по...
Чете се за: 02:15 мин.
#Световно първенство по биатлон до 21 г. Арбер 2026 #Георги Джоргов

НА ЖИВО: Световно първенство по биатлон до 21 години в Арбер
НА ЖИВО: Световно първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Одермат заслужи 54-а победа за Световната купа Одермат заслужи 54-а победа за Световната купа
Чете се за: 01:55 мин.
Айхер триумфира в супергигантския слалом в Солдеу Айхер триумфира в супергигантския слалом в Солдеу
Чете се за: 01:40 мин.
БНТ 3 ще излъчи пряко стартовете от Световната купа по сноуборд в Криница БНТ 3 ще излъчи пряко стартовете от Световната купа по сноуборд в Криница
Чете се за: 00:40 мин.
Радослав Янков заслужи място в осминафиналите на Световната купа в Криница Радослав Янков заслужи място в осминафиналите на Световната купа в Криница
Чете се за: 01:22 мин.
Малена Замфирова не намери място на осминафиналите на Световната купа в Криница Малена Замфирова не намери място на осминафиналите на Световната купа в Криница
Чете се за: 00:50 мин.

Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България,...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Чете се за: 08:57 мин.
По света
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Националният авиопревозвач отмени всички полети от и до Тел Авив заради напрежението в Близкия изток Националният авиопревозвач отмени всички полети от и до Тел Авив заради напрежението в Близкия изток
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
МВнР: Наш основен приоритет е сигурността на българските граждани
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след удара...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
