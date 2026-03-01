Рая Аджамова завърши на девето място в индивидуалната дисциплина на 10 км при девойките до 19 г. на световното първенство по биатлон

Рая Аджамова завърши на девето място в индивидуалната дисциплина на 10 километра при девойките до 19 години на световното първенство по биатлон в Арбер (Германия).

Българката направи две грешки в четирите стрелби и остана на 3:15.7 минути след победителката Михаела Стракова (Словакия), която пропусна само една мишена и измина трасето за 33:15.4 минути.

Останалите българки са съответно Никол Кленовска 62-а с осем грешки, Десислава Минчева - 70-а с четири и Никол Петкова - 82-а с осем.

При девойките до 21 години в индивидуалната дисциплина на 12.5 км Биляна Чавдарова финишира 52-а с две пропуснати мишени, а Ирина Георгиева е 63-а с шест.

Златното отличие взе Темис Фонтен (Франция) с 20 от 20 в стрелбата и време 44:42.9 минути.

Първенството продължава утре с двете смесени щафети, които може да проследите в ефира на БНТ 3.