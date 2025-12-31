БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Нова година без заря – как да празнуваме безопасно и с мисъл за животните

Борислава Алексова от Борислава Алексова
Всичко от автора , Репортер: Десислава Петкова
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Запази

Какви са правилата за пиротехниката, има ли по-безшумни варианти и защо фойерверките могат да бъдат фатални за животните?

Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Как празнуваме в новогодишната нощ – обичайно обичаме да е по-шумно, често с пиротехника. Но какво е важно да знаем, за да бъде използването на пиратки и фойерверки безопасно, и какви са регулациите? В София и тази година Столичната община ще посрещне Новата година без традиционна заря.

За поредна година Столичната община ще организира официалните тържества по случай новата година без заря. Те ще бъдат със светлинни шоута, с дронове. Интересът към пиротехниката обаче остава висок.

"Призовавам всички, които ще посрещнат новата година с пиротехнически изделия, да се съобразяват внимателно кога, къде и как ги използват, да четат инструкциите и да бъдат внимателни", каза Дима Савова от Асоциацията на търговците на пиротехника в България.

Като пример Савова показа римска свещ – едно от най-популярните изделия:

"Римската свещ не се държи в ръка по време на използване. Поставя се в тръба или се закрепва на колче. На всяко изделие има подробни инструкции на български език и указания за безопасните разстояния", обясни експертът.

Относно регулациите тя уточни:

"Има ограничения при закупуването, както и часови диапазон за използване. В Столична община има разрешителен режим, който не важи в новогодишната нощ, но пак има ограничения – до 2 часа."

Съществуват и по-безшумни варианти.

"Има фонтани, по-безшумни пиробатерии, пукащи топчета за деца, бенгалски огън. В търговските обекти хората могат да се консултират", допълни Савова.

Последиците от силния шум обаче са сериозни за животните. В Спасителния център "Зелени Балкани" в Стара Загора д-р Руско Петров напомни за случай от началото на годината, когато над хиляда планински чинки пострадаха от фойерверки.

"Всички животни – диви и домашни, изпитват огромен стрес. Дивите животни започват да се блъскат в дървета и клони. Имаше и загинали гълъби в София след новогодишната заря", каза той.

Домашните любимци също страдат.

"Те са членове на нашите семейства и често дни наред след това продължават да са под стрес. В тези часове трябва да са близо до нас – гушнати, прегърнати", обясни д-р Петров.

Най-уязвими са птиците, които нощуват на големи струпвания.

"Ако в близост до дърво с десетки птици има силна пиротехника, има немалък шанс цялата колония да загине", предупреди той.

Според него са нужни ясни ограничения:

"Трябва да има регулация. Силната пиротехника да се извършва само от лицензирани фирми с обучени специалисти. Нека не забравяме – зад всеки празничен гърмеж стои живо същество, за което пиратката не е радост, а изпитание."

Как да празнуваме в новогодишната нощ? Хората имат избор, но животните нямат глас. Доброто настроение зависи от нас – и понякога може да бъде постигнато и без фойерверки.

Вижте преките включвания на Борислава Алексова и Десислава Петкова

#експерт по пиротехника #без заря #пиротехника #пиротехнически изделия #животни

Последвайте ни

ТОП 24

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Внимание - грип: Как да се предпазим?
3
Внимание - грип: Как да се предпазим?
Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога
4
Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога
Моите въпроси за €: Важните дати на прага на еврозоната
5
Моите въпроси за €: Важните дати на прага на еврозоната
Преди въвеждане на еврото: Опашки за превалутиране на левове (ОБЗОР)
6
Преди въвеждане на еврото: Опашки за превалутиране на левове (ОБЗОР)

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
2
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
3
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
4
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови
5
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
6
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...

Още от: Регионални

Часове до влизането на еврото: Открит урок в немската гимназия в Русе
Часове до влизането на еврото: Открит урок в немската гимназия в Русе
Засилени мерки за сигурност в София заради новогодишния концерт Засилени мерки за сигурност в София заради новогодишния концерт
Чете се за: 01:17 мин.
Промяна при плащания с банкови карти в градския транспорт в София Промяна при плащания с банкови карти в градския транспорт в София
Чете се за: 00:35 мин.
Преди въвеждането на еврото: Няма криза за горива по бензиностанциите Преди въвеждането на еврото: Няма криза за горива по бензиностанциите
Чете се за: 00:30 мин.
"Ненужните стотинки за така нужните каузи" - читалище с призив за монети "Ненужните стотинки за така нужните каузи" - читалище с призив за монети
Чете се за: 02:25 мин.
Какво ресто ще получиш в евро, когато плащаш с левове - мобилни приложения на помощ Какво ресто ще получиш в евро, когато плащаш с левове - мобилни приложения на помощ
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

"Добре дошла, България" грейна върху сградата на ЕЦБ във Франкфурт
"Добре дошла, България" грейна върху сградата на ЕЦБ във...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
На прага на еврозоната: Очакват се технически прекъсвания на банковите услуги На прага на еврозоната: Очакват се технически прекъсвания на банковите услуги
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Директорът на НАП: Приходите са рекордни, целта не е натиск върху бизнеса, а защита на потребителите Директорът на НАП: Приходите са рекордни, целта не е натиск върху бизнеса, а защита на потребителите
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Нова година без заря – как да празнуваме безопасно и с мисъл за животните Нова година без заря – как да празнуваме безопасно и с мисъл за животните
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Засилени мерки за сигурност в София заради новогодишния концерт
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Войната в Украйна: Атаки с донове срещу Одеса и Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
След 145 години българският лев отива в историята - каква беше тя?
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Слънчево време в последния ден от годината
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ