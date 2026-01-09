Изпитът по математика след 7. клас ще бъде без промени

Националното външно оценяване по математика за 7. клас ще се проведе в познатия досега формат. Това обяви министъра на образованието в оставка Красимир Вълчев. Решението е взето, за да се осигури яснота и спокойствие за седмокласниците и техните родители преди изпитите през юни.

Според Министерството на образованието е важно учениците да знаят предварително какво ги очаква и да се подготвят уверено. От министерството подчертават още, че ще продължат да търсят начини обучението да развива повече практически умения, а не само заучаване на уроци.