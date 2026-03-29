Премиерът Гюров: Членството в НАТО е най-сериозната гаранция за националната ни сигурност

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Днес се навършват 22 години от присъединяването на България към НАТО

В свят, изпълнен с предизвикателства и нарастваща несигурност, членството ни в НАТО е най-сериозната гаранция за нашата национална сигурност и независимост. Това заявява служебният министър-председател Андрей Гюров по повод 22-годишнината от присъединяването на България към Северноатлантическия алианс, съобщиха от Министерския съвет в прафила си във Фейсбук.

"Днес, повече от всякога, разбираме колко е важно да имаш съюзници. Като част от най-успешния отбранителен съюз в историята, България не е сама. Ние сме надежден съюзник, който споделя ценностите на свободата и демокрацията", посочва Андрей Гюров.

На 29 март 2004 г. България официално става член на НАТО. Преди 22 години във Вашингтон тогавашният министър-председател Симеон Сакскобургготски връчва ратификационния документ за присъединяване на България към НАТО на държавния секретар на САЩ Колин Пауъл, който го приема от името на САЩ – страната депозитар на договора. Договорът е ратифициран от Народното събрание на 18 март 2004 г. и същия ден е публикуван в "Държавен вестник".

Андрей Гюров: С пакета от мерки имаме за цел да спрем поскъпването за българските граждани
