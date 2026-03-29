Милена Милотинова: БНТ осигурява 2000 минути безплатно време за партиите в кампанията

Българската национална телевизия осигурява 2000 минути безплатно ефирно време за участниците в изборите и спазва стриктно всички регулации по време на кампанията. Това заяви генералният директор на БНТ Милена Милотинова в студиото на "Денят започва с Георги Любенов", като очерта приоритетите на обществената медия, предстоящите инициативи и големите събития в програмата на телевизията.

Милена Милотинова подчерта, че БНТ работи при строга регулация и спазва всички изисквания на изборното законодателство:

"Най-важното е, че БНТ като медия с обществена функция, осигурява огромен пакет безплатно време за партиите и коалициите, които са регистрирани в ЦИК. БНТ осигурява 2000 минути безплатно време на всички регистрирани за тези избори, за да могат зрителите на националната телевизия да направят информиран избор."

Тя уточни, че голяма част от това време е в предавания в праймтайма:

"Голяма част от това безплатно време е в публицистичните предавания и то в праймтайма, в "Референдум", в "Панорама", в сутрешния блок на БНТ, в "Още от деня".

Отделно от това на живо всяка сряда от 21.00 ч. БНТ 1 осигурява време за седмични диспути, заяви тя.

Според генералния директор БНТ се стреми да поддържа баланс и добър тон в ефира, както и професионални стандарти, които изведоха медията най-напред в обществото доверие за 2025 г. според Института Ройтерс към Оксфордския университет:

"Нашата работа е в това да спазваме правилата и професионалните стандарти и да водим дебата по начин, по който и зрителят да може да разбере идеите на различните кандидати, на различните партии и т.н."

По думите ѝ ексцентричното поведение в студиата не е новост:

"Има я ексцентричността, имало я е в други предизборни кампании също така, не е нещо неочаквано от страна на кандидатите."

Милена Милотинова коментира и тона в публичното говорене:

"Зрителите са достатъчно интелигентни и могат да направят своите лични изводи и заключения."

И подчерта ролята на политиците:

"Аз смятам, че политиците със своя език също диктуват вкус във всичко към онези, които ги гледат."

БНТ подготвя и специално отразяване на изборната нощ:

"Освен студиото в Националната телевизия, освен изнесения формат, БНТ ще потърси и нови визуални елементи, които ще подчертаят ролята на Националната телевизия като център на изборната нощ."

БНТ ще отбележи 150-годишнината от Априлското въстание със мащабна специална програма:

"На 20 април ще имаме специално студио, което ще бъде водено от Бойко Василев и двама ко-водещи." "Идеята е през две ключови събития – защитата на Дряновския манастир и събитията в Перущица, и една личност – тази на Бенковски, да се проследи историята, смисъла на въстанието и също така да се направи аналогия между младите водачи на въстанието, които са били под 25-годишна възрост и как днешното поколение Джен Зи възприема историята. За целта ще се включат студенти, ученици с медали от олимпиади по история, преподаватели и историци."

Ще има и специална поредица:

"На същата дата – 20 април, стартираме една поредица с очевидците, в която актьори пресъздават разкази на очевидци на Априлското въстание."

БНТ ще излъчва на живо честванията:

"На 1 май ще предаваме пряко отбелязването на годишнината от Априлското въстание от Панагюрище. А на 23 май – за първи път ще предаваме пряко от Априлци."

Ще има и други инициативи:

"Тези всичките предавания, които са свързани по някакъв начин с историята, ще представят отново различни моменти и различни препратки към Априлското въстание."

Милена Милотинова коментира и участието на България в конкурса "Евровизия":

"Полуфиналът е на 14 май, финалът, до който се надяваме да достигнем, е на 16 май във Виена."

Тъй като зрителите от България нямат право да гласуват за българската участничка, Милотинова отправи призив към българите в чужбина:

"Моля ви, гласувайте за DARA! DARA върви много добре за момента. Още в първите 48 часа от избора на песен, нейното видео събра над 3 милиона гледания в социалните мрежи. И до момента нейното видео е най-гледано в ТикТок."

БНТ ще излъчва изцяло Световното първенство по футбол, което ще се съсои през юни и юли в САЩ, Канада и Мексико, съобщи още Милена Милотинова. Ще предаваме пряко всичките 104 мача от Световното първенство по футбол, половината от които – в гледано време. Телевизията ще има и екипи на място:

"БНТ ще има три екипа, които ще обикалят най-горещите точки и ще отразяват от първо лице." Отделно ще има коментатори за мачовете и специални студиа.

Генералният директор на БНТ посочи нуждата от устойчиво финансиране:

"Заедно с БНР, ще повдигнем отново дебата за финансирането на обществените медии."

Сред приоритетите е и развитието на съдържанието:

"На мен ми се иска в следващите сесии да видя повече документалистика."

Очакват се и нови продукции:

"На 2 юприл започва излъчването на сериала "Ком-Емине". А в новия тв сезон от есента идва и шестия сезон на "Под прикритие".

БНТ ще засили и връзката с българите в чужбина:

"Имаме амбицията БНТ 4, който е каналът за българите в чужбина, да включва и техния живот. Да не върви еднопосочно – от София към чужбина, а да покаже живота и на милионите български граждани зад граница, които държат връзка с родината си със своите фолклорни състави, неделни училища, певчески групи и други инициативи."

Милена Милотинова подчерта още, че "конкуренцията би трябвало да ражда качество" и добави:

"С толкова много опит зад гърба си в Българската национална телевизия и с толкова голямо доверие от страна на зрителите, смятам, че БНТ стои много добре на медийния пазар."

