Войната в Близкия изток: Ще стане ли Пакистан домакин на мирни преговори между САЩ и Иран?

Пакистанската столица Исламабад е домакин на консултации днес и утре в търсене на деескалация на конфликта в Иран на фона на продължаваща масирана размяна на удари. Саудитска Арабия, Бахрейн и Кувейт съобщиха, че са били отново взети на прицел от "вражески ракети и дронове" рано тази сутрин. Серия от експлозии отекнаха и в иранската столица Техеран. Докато американският президент Доналд Тръмп обмисля по-нататъшните си действия срещу Ислямската република, в района на Близкия изток пристигна първата допълнителна група морски пехотинци. Това засилва очакванията за възможна американска сухопътна операция. Сигнал за разрастване на конфликта дойде и от йеменските хути, които обявиха, че ще продължат атаките си срещу Израел в подкрепа на Иран.

Ще бъде ли Пакистан домакин на преговори между Иран и Съединените щати за прекратяване на конфликта в Близкия изток? Външните министри на Турция, Египет и Саудитска Арабия вече пристигнаха в Исламабад за консултации днес и утре в опит да намерят път към деескалация. За деликатната задача, Пакистан разчита на своята относителна неутралност и добрите си отношения с Иран и Съединените щати. Според пакистански официални лица, двете страни са потвърдили принципната си готовност за разговори. Основен риск пред тях обаче е ролята на Израел като саботьор и заканите му да продължи с атаките. Нови мощни експлозии отекнаха в небето над Техеран през нощта.

Ефи Дефрин, говорител на израелската армия: "По нареждане на началника на Генералния щаб нанесохме още по-големи щети на военната промишленост на Иран. Само след няколко дни ще завършим ударите по всички ключови обекти."

Друг фактор, хвърлящ сянка върху надеждите на Пакистан да бъде домакин на мирни преговори, е разширяването на американското военно присъствие в Персийския залив. 3500 американски морски пехотинци вече пристигнаха в района предвождани от десантиния кораб "Триполи" – първата допълнителна група, която да подсили 50-те хиляди американски военни разположени в бази в региона.

Според вестник "Вашингтон пост", Пентагонът има готовност да започне седмици на сухопътни операции в Иран, ако Доналд Тръмп разпореди това. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс каза снощи в интервю, че Тръмп не планира да остане дълго в Иран.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "Президентът беше много ясен по този въпрос – не планиране да сме още в Иран след година или две. Решаваме проблема. Ще си тръгнем оттам и цените на бензина отново ще паднат."

Тревожен сигнал за ескалация дойде и от йеменските хути. Проиранските бунтовници извършиха две ракетни нападения срещу Израел от вчера насам, увеличавайки изгледите конфликтът да се разрасне.

Яхия Сари, военен говорител на хутите: "С помощта на Всемогъщия Аллах и с упование в Него нашите сили ще продължат да провеждат военните си операции през следващите дни, докато престъпният враг не прекрати атаките и агресията си."

Атаките на хутите крият потенциална нова заплаха за световното корабоплаване. Европейската военноморска мисия "Аспидес" предупреди, че обект на атаки на хутите могат да станат търговски кораби в Червено море и източната част на Аденския залив. Една от целите може да бъде пролива Баб ел-Мандеб – ключов пункт за морския трафик към Суецкия канал.

