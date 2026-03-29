Ивелин Попов: Нека оставим националите да се развиват и да ги подкрепяме

Един от най-добрите български футболисти през последните години коментира представянето на националите, края на кариерата си и бъдещите си планове.

Дългогодишният футболен национал на България Ивелин Попов апелира феновете на футбола да подкрепят националния отбор.

Като бивш капитан на тима, атакуващият футболист призна, че многократно е усещал негативизма към отбора.

"Усетих негативизма към националния отбор с пълна сила. В момента ръководството има немалка вина за това нещо. В момента не сме на нивото, което искаме да бъдем. Трябва да сме по-близо до класиране на европейско първенство. Момчетата не го заслужават. Те пътуват до другия край на света и се раздадоха в тежки условя за футбол. Трябва да им се дава повече подкрепа. Нека оставим момчетата да се раздават и да ги подкрепяме. Младите момчета ще бъдат гръбнака на отбора. За да се стигне до това ниво, вината е във всички нас", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Един от най-добрите български футболисти през последните години обяви края на състезателната си кариера по-рано тази седмица.

"За момента футболът не ми липсва. Гледам мачове всеки ден. Със сигурност ще ми залипсва, защото го правя от 6-годишен. Чувствам лекота. В чужбина най-добре се чувствах в Кубан Краснодар, а в България в Литекс като млад и в Ботев Пловдив като опитен. Там почувствах обединение. Все още не мисля за бенефис, но може да измислим нещо", допълни полузащитникът.

Попов съжалява, че не е помогнал на България да се класира на голям форум

"Тежи ми, че не се класирахме на голям форум. Имахме всички предпоставки. Играехме в големи клубове и бяхме заедно от малка футболна възраст. Бяхме на косъм. Проблемът не е само във футболистите. Има нещо сбъркано. Не искаме да сме световна сила, а да се борим, раздаваме и да показваме стабилна игра", добави халфът.

Трикратният носител на наградата "Футболист №1" на България се е насочил към професията спортен директор.

"Комуникираме с Атлетик Билбао. Ще направят компромис за мен и ще отида на базата - да направя няколко тренировки и да видя фитнеса, ресторанта и леговата база. Провлича ме тази професия, защото имам добри контакти в чужбина. Комуникативен съм и мога да намирам общ език", пояси Попов.

Според него бившият му клуб Левски е способен да спечели титлата, но не трябва да подценява Лудогорец.

"Следя българското първенство. Не трябва да подценяваме Лудогорец, защото през годините са показвали, че показват добри игри на финалната права. В дербитата са безапелационен победител. Има много дербита", завърши Попов.

Вижте цялото интервю във видеото.

