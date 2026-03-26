Ивелин Попов: Съжалявам само, че не отидох в Англия

Един от най-успелите в международен план футболисти на България през последните две десетилетия Ивелин Попов коментира пред журналисти решението си да сложи край на своята състезателна кариера. „Попето“ беше награден със значката „Златна топка“ от Пресклуб България.

Юношата на Левски сподели, че няма идея дали и кога ще има бенефис и беше откровен, че се връща в София заради здравословен проблем в семейството.

„Благодаря за поканата и за изключителната награда. Тя ще застане на видно място в моята колекция. Починах си и продължавам да почивам. Почивката ми е активна, не лежа на дивана. Сега се фокусирам върху неща, които оставаха настрана във времето. Най-много ме влече позицията спортен директор. Поддържам контакт с доста приятели в чужбина. До 20 дни сигурно ще започна да обикалям. В Турция и Русия мога да отида когато пожелая. Предстои първо да посетя Атлетик Билбао след паузата. Имам идеи да мина през всички нива в Испания. Харесва ми стила им, а и държавата. Ще видим и Италия", коментира Попов.

Трикратният носител на наградата „Футболист №1“ на България призна кои са специалните му спомени на терена.

„Запаметен ми е първият гол при професионалистите. Беше с Литекс срещу Локомотив София… Още първата повиквателна за България, първия гол за страната. Истината е, че през години винаги личните ми проблеми съм ги оставял на заден план. Винаги футболът и отборите бяха на преден план. Пропусках раждания и семейни поводи, за да съм на тренировка. След Нова година имахме лични причини, които почнаха да ми тежат. Много ми е по-важно да съм сред семейството ми, а не да ми предават по телефона“, обясни Попов решението си да се откаже предсрочно и добави, че бащата на любимата му има здравословен проблем.

„Нямаше спортна причина да се откажа. Аз съм човек, който става и си тръгва. Връщам ви до ситуацията в Ботев Пловдив. Предпочитам да изляза чист от ситуацията. Не мога да си простя унижението или пък да го предам на децата си. 21 години съм професионален футболист и с времето някои неща почват да тежат“, уточни екскапитанът на България.