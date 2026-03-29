Кристиан Балов: Благодаря на Александър Димитров за гласуваното доверие

Футболистът на Славия Кристиан Балов дебютира за националния отбор на България при победата с 10:2 над Соломоновите острови. Тийнейджърът успя да се разпише в срещата и помогна за една от най-изразителните победи в историята на представителния тим.

Пред БНТ Балов призна, че не е очаквал да вкара дебютното си попадение още в първия си мач за „трикольорите“.

„Има доста настроение. За мен е чест да отбележа първия си гол. Не съм очаквал да се разпиша още в първия мач, но обстоятелствата се развиха по прекрасен начин за мен. Горд съм“, сподели Балов.

Футболистът коментира и как усеща обстановката в националния тим.

„Има доста настроение, колективът е на ниво. Това помага на целия отбор да се справя по перфектен начин на терена. Малко по-тежко беше да се аклиматизираме, но ние сме професионалисти и не трябва да го показваме. Респект към отбора на Соломоновите острови, но със сигурност жегата ни преби доста и заради нея беше доста тежко. Победата повдигна настроението и ще ни даде самочувствие за мача с Индонезия. Надявам се да спечелим и този мач", коментира фланговият футболист.

Относно очакванията на трибуните в понеделник да има около 50 000 зрители, Балов каза следното: „До момента не съм играл пред толкова много фенове, за мен ще бъде чест“, сподели крилото.

Талантливият състезател коментира и разбирателството със съотборниците си.

„С голяма част от по-младите момчета се познаваме. Мисля, че това ни помага. През годините с доста от тях сме играли в клубните отбори и мисля, че това помага да се сработим по-лесно с тях. С Влади Николов се познаваме от Славия. Беше ни тежко в един момент на мача (срещу Соломоновите острови), краката натежаха, но съм радостен, че спечелихме мача“.

Балов коментира и работата с Александър Димитров.

„Доста добър селекционер. Вдъхва ми доверие и играя спокойно. Радвам се, че ми гласува доверие за мъжкия национален отбор“, завърши футболистът на Славия.

