Ясен Петров: Винаги съм бил пожарен вариант за треньор

Наставникът на Добруджа изрази увереността си, че клубът ще успее да запази мястото си в елита на българския футбол.

Треньорът на Добруджа Ясен Петров гостува в предаването „Арена спорт“ по БНТ. Опитният специалист застана начело на тима преди близо 3 месеца и резултатите не закъсняха. Петров изрази увереността си, че Добруджа ще успее да запази мястото си в елита. Той коментира обстановката в клуба от Добрич и как успява да мотивира млади играчи да показват най-доброто от своите възможности.

„За да успееш да наложиш един млад футболист се иска и дух от страна на треньора. Всеки млад футболист допуска грешки. Известно е, че живеем в съвсем друг век, на нови комуникации и технологии. Информацията е навсякъде. Можем да критикуваме младите футболисти по всякакъв начин и някои от тях трудно издържат на тази критика. В техните глави и крака е това да съумеят да вървят по пътя, по който са тръгнали. Да работят усърдно и да се трудят“, сподели Ясен Петров.

Относно представянето на националния отбор, Ясен Петров отправи своето пожелание. „Като българин искам да пожелая успех на националите“.

Специалистът сподели как е успял да стабилизира представянето на тима в битката за оцеляване в елита на българския футбол.

„Сам никой не успява в живота. Това е благодарение на добрата атмосфера в нашия клуб. Благодарение, колкото да звучи нелогично, и на работата на хората, които са били преди нас. Всеки си е дал своята енергия. Аз преди 2 месеца и 24 дни, седейки на този стол казах, че заслугата затова ние да сме малко по-стабилизирани ще бъде на хората, които са позитивно настроени и работят за нашия клуб. В момента плюсът, който имаме е, че атмосферата е много добра. В това число жените, които се грижат за нас, домакинът, администраторът, хората, които са над нас в клуба и хората, които идват и ни подкрепят на стадиона. Те са много повече. Дават ни тази енергия, с която трябва да продължим. С малки стъпки трябва да продължим напред“, категоричен е Петров.

Бившият наставник на Левски сподели и мнението за битката за титлата тази година.

„Ще бъде интересна. Нашето първенство е интересно в момента. Надявам се да бъде така до края. Левски има комфортен аванс и само самият отбор на Левски може да реши спора за титлата в своя полза. До този момент показват, че имат сили“, сподели специалистът.

Ясен Петров разкри и каква е формулата за успеха в един успешен колектив.

„Всеки трябва да дава най-доброто от себе си за себе си и най-доброто за колектива. Когато всеки дава най-доброто за колектива, така се изгражда колектив и той става силен. Най-важното е да си позитивен. Когато побеждаваш да няма излишна еуфория и да продължиш да работиш. Когато си загубил да се изправиш и пак да продължиш да работиш. Всичко е много простичко“, каза треньорът на Добруджа.

Той сподели и защо е приел поканата на тима от Добрич, който започна тежко сезона и до скоро беше на последното място в класирането.

„Винаги съм попадал в трудни ситуации, винаги съм бил пожарен вариант и е трябвало да гася пожари. Съгласих се защото ми се работеше, хората които ме поканиха – президентът и спортният директор, бяха изключително коректни към мен. Преди 2 месеца и 24 дни на същото място, както съм и днес. Искрено се надявам да се спасим. Аз не съм сам, работя в екип с едни прекрасни млади момчета, които много се раздават за тази кауза. Много добри професионалисти, убеден съм че пред тях има бъдеще. Правим всичко възможно, убеден съм че няма да е лесно. Продължаваме да работим и да преследваме нашата цел“, завърши Петров.

Цялото интервю с Ясен Петров вижте във видеото!

В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
1
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Григор Сарийски: Мерките на служебния кабинет са по-добре таргетирани от предишни, но субсидиите остават проблематични
2
Григор Сарийски: Мерките на служебния кабинет са по-добре...
Русия e продала 15 тона злато през последните два месеца заради растящите военни разходи
3
Русия e продала 15 тона злато през последните два месеца заради...
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3
4
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия...
След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото с. Овчарово
5
След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото...
Сценариите за изход от кризата в Близкия изток месец след началото на войната
6
Сценариите за изход от кризата в Близкия изток месец след началото...

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
2
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
3
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
4
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
5
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
6
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на...

Мартин Маринов в предаването "Зала на славата"
Мартин Маринов в предаването "Зала на славата"
Георги Павлов: Имаме уникално младо поколение, което ще ни радва през следващите години
Кристиан Балов: Благодаря на Александър Димитров за гласуваното доверие
Ивелин Попов: Нека оставим националите да се развиват и да ги подкрепяме
Бояна Боянова в предаването "Аз съм"
Кирил Милов и Семен Новиков не знаят дали ще играят на европейското първенство по борба
Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в София (СНИМКИ)
Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в София (СНИМКИ)
По-ниски цени на плодовете на борсите през седмицата, по-скъпи зеленчуци и основни храни
Андрей Гюров: С пакета от мерки имаме за цел да спрем поскъпването за българските граждани
Войната в Близкия изток: Ще стане ли Пакистан домакин на мирни преговори между САЩ и Иран?
Ръстът на цените на горивата удариха и по таксиметровия бранш
Милена Милотинова: БНТ осигурява 2000 минути безплатно време за...
Блъснаха полицай, докато извършвал проверка на пътя край Белица
Палмова неделя празнуват католиците по света
