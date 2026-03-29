Ясен Петров: Винаги съм бил пожарен вариант за треньор

Треньорът на Добруджа Ясен Петров гостува в предаването „Арена спорт“ по БНТ. Опитният специалист застана начело на тима преди близо 3 месеца и резултатите не закъсняха. Петров изрази увереността си, че Добруджа ще успее да запази мястото си в елита. Той коментира обстановката в клуба от Добрич и как успява да мотивира млади играчи да показват най-доброто от своите възможности.

„За да успееш да наложиш един млад футболист се иска и дух от страна на треньора. Всеки млад футболист допуска грешки. Известно е, че живеем в съвсем друг век, на нови комуникации и технологии. Информацията е навсякъде. Можем да критикуваме младите футболисти по всякакъв начин и някои от тях трудно издържат на тази критика. В техните глави и крака е това да съумеят да вървят по пътя, по който са тръгнали. Да работят усърдно и да се трудят“, сподели Ясен Петров.

Относно представянето на националния отбор, Ясен Петров отправи своето пожелание. „Като българин искам да пожелая успех на националите“.



Специалистът сподели как е успял да стабилизира представянето на тима в битката за оцеляване в елита на българския футбол.

„Сам никой не успява в живота. Това е благодарение на добрата атмосфера в нашия клуб. Благодарение, колкото да звучи нелогично, и на работата на хората, които са били преди нас. Всеки си е дал своята енергия. Аз преди 2 месеца и 24 дни, седейки на този стол казах, че заслугата затова ние да сме малко по-стабилизирани ще бъде на хората, които са позитивно настроени и работят за нашия клуб. В момента плюсът, който имаме е, че атмосферата е много добра. В това число жените, които се грижат за нас, домакинът, администраторът, хората, които са над нас в клуба и хората, които идват и ни подкрепят на стадиона. Те са много повече. Дават ни тази енергия, с която трябва да продължим. С малки стъпки трябва да продължим напред“, категоричен е Петров.

Бившият наставник на Левски сподели и мнението за битката за титлата тази година.

„Ще бъде интересна. Нашето първенство е интересно в момента. Надявам се да бъде така до края. Левски има комфортен аванс и само самият отбор на Левски може да реши спора за титлата в своя полза. До този момент показват, че имат сили“, сподели специалистът.

Ясен Петров разкри и каква е формулата за успеха в един успешен колектив.

„Всеки трябва да дава най-доброто от себе си за себе си и най-доброто за колектива. Когато всеки дава най-доброто за колектива, така се изгражда колектив и той става силен. Най-важното е да си позитивен. Когато побеждаваш да няма излишна еуфория и да продължиш да работиш. Когато си загубил да се изправиш и пак да продължиш да работиш. Всичко е много простичко“, каза треньорът на Добруджа.

Той сподели и защо е приел поканата на тима от Добрич, който започна тежко сезона и до скоро беше на последното място в класирането.

„Винаги съм попадал в трудни ситуации, винаги съм бил пожарен вариант и е трябвало да гася пожари. Съгласих се защото ми се работеше, хората които ме поканиха – президентът и спортният директор, бяха изключително коректни към мен. Преди 2 месеца и 24 дни на същото място, както съм и днес. Искрено се надявам да се спасим. Аз не съм сам, работя в екип с едни прекрасни млади момчета, които много се раздават за тази кауза. Много добри професионалисти, убеден съм че пред тях има бъдеще. Правим всичко възможно, убеден съм че няма да е лесно. Продължаваме да работим и да преследваме нашата цел“, завърши Петров.

