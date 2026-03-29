Облачно време и през следващите дни, с валежи от дъжд и сняг

Днес ще бъде предимно облачно и с валежи, по-интензивни и значителни в Североизточна България. Разкъсвания и временни намаления на облачността ще има главно над югозападните райони. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса.

През следващото денонощие ще преобладава облачно време. С временни разкъсвания на облачността, главно в часовете преди обяд на Югозападна България. Все още ще има превалявания от дъжд на повече места в източните райони, а следобед и в планинските. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина и временно силен вятър от север-северозапад, който вечерта почти навсякъде ще отслабне. Максималните температури ще са между 9 и 15 градуса.

На морския бряг около 12-13 градуса. На места там ще има превалявания, ще духа умерен, по северното крайбрежие до силен северозападен вятър.

Над планините по-значителна ще е облачността следобед, когато на изолирани места ще превали дъжд, по високите части - сняг. Ще духа до умерен, по билото на източна Стара планина и силен вятър от запад-северозапад.

Във вторник, в следобедните часове от юг валежите отново ще се активизират. През следващите дни времето ще бъде облачно с повсеместни и значителни валежи от дъжд, в планините от сняг. По високите полета в Западна България и в западния Предбалкан дъждът ще преминава в сняг. Температурите ще бъдат по-ниски от обичайните, като преобладаващите максимални ще са между 8 и 13 градуса.