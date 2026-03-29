Стилияна Николова спечели сребърен медал в многобоя на Световната купа по художествена гимнастика в София

Стилияна Николова завоюва сребърен медал в многобоя от Световната купа по художествена гимнастика в София.

Възпитаничката на Валентина Иванова допусна неточности в изпълнението си с лента, което ѝ коства златното отличие. Николова получи оценка от 26.950 точки и общ сбор 116.200.

Грацията се класира за всички четири финала на отделните уреди утре - на топка е с първа оценка, на обръч и бухалки с втора, а на лента - с осми резултат.

Стили беше изпреварена за златото от представителката на Украйна Таисия Онофричук със 116.600 общ сбор. Тя бе първа в столицата и миналата година. С бронза се поздрави италианката София Рафаели (115.700 точки).

Другата бъкгарска състезателка - Ева Брезалиева, остана пета в многобоя със 111.150. Тя ще участва в два финала утре - на бухалки (трета оценка) и на лента (шеста). Брезалиева е и първа резерва за финала на топка.

Световната купа продължава с изпълненията на ансамблите, които стартират в 19:25 часа. България е в група А, която започва в 20:45. Възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева са лидерки във временното класиране след първия състезателен ден, когато направиха страхотна композиция с пет топки.