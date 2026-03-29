Израелската полиция не позволи на латинския патриарх на Йерусалим да отслужи литургия за Палмова неделя. Това се случва за първи път от векове, се казва в съобщение на Йерусалимската латинска партриаршия. Забраната е от съображения за сигурност.

На площад "Свети Петър" в Рим папа Лъв XIV призова за молитви за християните в Близкия изток, които страдат от последствията на брутален конфликт, който им пречи да празнуват и Великден.

"Тяхното изпитание предизвиква съвестта ни", каза Светият отец. Иисус не може да бъде използван за оправдание на каквито и да е войни, подчерта папа Лъв.

Той се обърна към десетки хиляди хора на площада. Цветница или Палмовата неделя открива най-святата седмица в годината в навечерието на Великден за 1,4 милиарда католици по света.

