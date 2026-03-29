Папа Лъв XIV призова за молитви за християните в Близкия изток

По света
Католическият свят днес празнува Палмова неделя

Израелската полиция не позволи на латинския патриарх на Йерусалим да отслужи литургия за Палмова неделя. Това се случва за първи път от векове, се казва в съобщение на Йерусалимската латинска партриаршия. Забраната е от съображения за сигурност.

На площад "Свети Петър" в Рим папа Лъв XIV призова за молитви за християните в Близкия изток, които страдат от последствията на брутален конфликт, който им пречи да празнуват и Великден.

"Тяхното изпитание предизвиква съвестта ни", каза Светият отец. Иисус не може да бъде използван за оправдание на каквито и да е войни, подчерта папа Лъв.

Той се обърна към десетки хиляди хора на площада. Цветница или Палмовата неделя открива най-святата седмица в годината в навечерието на Великден за 1,4 милиарда католици по света.

ТОП 24

Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
1
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
2
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
Язовир "Александър Стамболийски" достигна критични нива, очаква се тази нощ да прелее
3
Язовир "Александър Стамболийски" достигна критични нива,...
Илиана Раева: Българският ансамбъл е от друга планета
4
Илиана Раева: Българският ансамбъл е от друга планета
Кола пропадна в дупка от ВиК авария в пловдивския квартал "Столипиново"
5
Кола пропадна в дупка от ВиК авария в пловдивския квартал...
Оставиха в ареста 22-годишния Християн Симеонов, обвинен в опит за убийство на полицай и баща му
6
Оставиха в ареста 22-годишния Християн Симеонов, обвинен в опит за...

Най-четени

Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
1
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
2
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
3
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
4
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Мариана Векилска
5
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на...
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
6
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...

Още от: По света

Клоуни протестират в Боливия заради указ, който може да унищожи препитанието им
Клоуни протестират в Боливия заради указ, който може да унищожи препитанието им
Гърция се подготвя за влошаване на времето заради бурята „Ерминио“ Гърция се подготвя за влошаване на времето заради бурята „Ерминио“
Чете се за: 02:22 мин.
Турски митничари спряха над 60 кг марихуана в два камиона на ГКПП "Капитан Андреево" Турски митничари спряха над 60 кг марихуана в два камиона на ГКПП "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:37 мин.
Четири години от клането в Буча: Европейските лидери с подкрепа за специален трибунал Четири години от клането в Буча: Европейските лидери с подкрепа за специален трибунал
Чете се за: 03:50 мин.
53 години след "Аполо 11": НАСА се готви да се завърне на Луната 53 години след "Аполо 11": НАСА се готви да се завърне на Луната
Чете се за: 02:42 мин.
"Евровизия" отива в... Азия "Евровизия" отива в... Азия
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Чете се за: 02:47 мин.
Български футбол
Четири години от клането в Буча: Европейските лидери с подкрепа за специален трибунал Четири години от клането в Буча: Европейските лидери с подкрепа за специален трибунал
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Войната в Близкия изток: Преговорите с Техеран са в ход, съобщи Белият дом Войната в Близкия изток: Преговорите с Техеран са в ход, съобщи Белият дом
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Министерството на правосъдието иска справката за пътуванията на Петьо Еврото с прокурор Емилия Русинова зад граница Министерството на правосъдието иска справката за пътуванията на Петьо Еврото с прокурор Емилия Русинова зад граница
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Мерки срещу изборния натиск: Проверяват сигнали за заплахи към...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Полицията в Бургас задържа шофьор с рекордните 4,46 промила зад волана
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Ръст на случаите с морбили: Инфекциозното отделение в Бяла Слатина...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
53 години след "Аполо 11": НАСА се готви да се завърне на...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
