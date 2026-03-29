Католическият свят днес празнува Палмова неделя
Израелската полиция не позволи на латинския патриарх на Йерусалим да отслужи литургия за Палмова неделя. Това се случва за първи път от векове, се казва в съобщение на Йерусалимската латинска партриаршия. Забраната е от съображения за сигурност.
На площад "Свети Петър" в Рим папа Лъв XIV призова за молитви за християните в Близкия изток, които страдат от последствията на брутален конфликт, който им пречи да празнуват и Великден.
"Тяхното изпитание предизвиква съвестта ни", каза Светият отец. Иисус не може да бъде използван за оправдание на каквито и да е войни, подчерта папа Лъв.
Той се обърна към десетки хиляди хора на площада. Цветница или Палмовата неделя открива най-святата седмица в годината в навечерието на Великден за 1,4 милиарда католици по света.
