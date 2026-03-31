Подготвят ли САЩ наземна офанзива в Иран?

Топ дипломати от ключови регионални сили са в Пакистан, за да обсъдят как да бъде сложен край на бойните действия в Близкия изток. Държави от Персийския залив съобщиха за нова вълна атаки, включително срещу ключова индустриална инфраструктура. Продължиха и ударите по цели в Иран на фона на съобщения, че Пентагонът от седмици подготвя сухопътна операция. Включването на йеменските бунтовници хути в конфликта постави нови въпроси за световното корабоплаване.



Дипломатически усилия на фона на поредна размяна на удари и съобщения за евентуална американска сухопътна офанзива в Иран.

Външните министри на Саудитска Арабия, Турция и Египет пристигнаха в Исламабад за участие в двудневни разговори в опит за намаляване на напрежението в Близкия изток. САЩ и Израел няма да участват.

"Вашингтон пост" разпространи информация, че Пентагонът се готви за отделни наземни операции в Иран, които да продължат няколко седмици. Изданието цитира източници от Белия дом, според които не става дума за пълномащабно нахлуване. Ако Тръмп одобри плана, това би поставило началото на нов етап от войната. В петък в Близкия изток са пристигнали около 3500 войници.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "Президентът беше много ясен по този въпрос - не планираме да сме в Иран след година или две. Решаваме проблема. Скоро ще си тръгнем оттам и цените на бензина ще паднат."

Техеран обвини Вашингтон, че публично отправя послания за диалог, докато тайно планира сухопътна атака. Представител на Ислямската република заяви, че иранските сили са в очакване да се изправят срещу американските войски и нарече Тръмп най-лъжещия президент на света.

Ебрахим Золфагари, говорител на иранските въоръжени сили: "Тръмп заплашва с нещо сутринта и още същата вечер го оттегля. От известно време говори за преговори, а няколко часа по-късно решава да продължи войната."

Европейската военноморска мисия „Аспидес“ предупреди търговските кораби да избягват Червено море и Аденския залив, защото може да бъдат атакувани от подкрепяните от Иран йеменски бунтовници. Според анализатори включването на хутите в конфликта точно в този момент е внимателно планирана тактика. Защото следващата цел след Ормузкия проток може да бъде пролива Баб ел-Мандеб - ключов пункт за морския трафик към Суецкия канал.

Аднан ал Джабарни, политически анализатор: "Затварянето на два от най-важните протоци в света би могло да предизвика смущения във веригите за доставки и нов скок в цените на енергията. Именно на това разчита Иран - лост за влияние, който би могъл да доведе до прекратяване на войната."

При поредните удари срещу Техеран тази сутрин бяха засегнати офисите на катарската телевизия Ал Арабия по време на живо излъчване. Телевизионният канал осъди атаката.

Хазем Калас, репортер от "Ал Арабия": "Журналистиката определено не е престъпление. Жалко е, че се случва подобно нещо. Ние изпълняваме задълженията си в Иран и навсякъде по света."

Въпреки проливния дъжд, в Бейрут стотици хора се стекоха за погребението на убитите вчера трима ливански журналисти. Израелската армия заяви, че цел на нападението е бил само един от тях заради принадлежността си към разузнавателна клетка на Хизбула.