По-ниски температури от обичайните за края на месец март

В понеделник ще бъде предимно облачно с временни разкъсвания на облачността, главно в сутрешните часове над Югозападна България. Минималните температури ще бъдат - между минус 2° и 7°, по Черноморието – 8°, в София – около 3°. Превалявания от дъжд, ще има на повече места в източните райони, а след обяд - и в планинските. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина и временно силен вятър от север-северозапад, който вечерта почти навсякъде ще отслабне.

Максималните температури ще бъдат между 8° и 15°, в София – около 9°.

По Черноморието ще бъде облачно, на места с превалявания от дъжд. Ще духа умерен, по северното крайбрежие до силен северозападен вятър. Максималните температури ще са 12° - 13°. Температурата на морската вода е 7° - 8°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините облачността ще бъде разкъсана, предимно значителна след пладне, когато на изолирани места ще превали, по височките части – сняг. Ще духа до умерен, по билото на Източна Стара планина и силен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.

Във вторник вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток. След временно спиране на валежите и разкъсване на облачността, в следобедните часове от юг отново ще започнат валежи. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 0° и 5°, максималните – между 10° и 15°.

В сряда, четвъртък и петък времето ще се определя от средиземноморски циклон. Ще е облачно с повсеместни и значителни валежи от дъжд, в планините – от сняг. По високите полета в Западна България и в Западния Предбалкан дъждът ще преминава в сняг. Вятърът ще е от изток-североизток, умерен и силен, в петък ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. Температурите ще бъдат по-ниски от обичайните за април, в повечето райони между 7° и 12°, малко по-високи в петък.