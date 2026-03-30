Романът "Остайница" влезе в краткия списък на...
Полицията в Бургас задържа шофьор с рекордните 4,46...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна...
По-ниски температури от обичайните за края на месец март

В понеделник ще бъде предимно облачно с временни разкъсвания на облачността, главно в сутрешните часове над Югозападна България. Минималните температури ще бъдат - между минус 2° и 7°, по Черноморието – 8°, в София – около 3°. Превалявания от дъжд, ще има на повече места в източните райони, а след обяд - и в планинските. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина и временно силен вятър от север-северозапад, който вечерта почти навсякъде ще отслабне.

Максималните температури ще бъдат между 8° и 15°, в София – около 9°.

По Черноморието ще бъде облачно, на места с превалявания от дъжд. Ще духа умерен, по северното крайбрежие до силен северозападен вятър. Максималните температури ще са 12° - 13°. Температурата на морската вода е 7° - 8°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините облачността ще бъде разкъсана, предимно значителна след пладне, когато на изолирани места ще превали, по височките части – сняг. Ще духа до умерен, по билото на Източна Стара планина и силен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.

Във вторник вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток. След временно спиране на валежите и разкъсване на облачността, в следобедните часове от юг отново ще започнат валежи. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 0° и 5°, максималните – между 10° и 15°.

В сряда, четвъртък и петък времето ще се определя от средиземноморски циклон. Ще е облачно с повсеместни и значителни валежи от дъжд, в планините – от сняг. По високите полета в Западна България и в Западния Предбалкан дъждът ще преминава в сняг. Вятърът ще е от изток-североизток, умерен и силен, в петък ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. Температурите ще бъдат по-ниски от обичайните за април, в повечето райони между 7° и 12°, малко по-високи в петък.

#края на месец март #предимно облачно #по-ниски температури #времето #новини в Метрото

Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
1
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Кола пропадна в дупка от ВиК авария в пловдивския квартал "Столипиново"
2
Кола пропадна в дупка от ВиК авария в пловдивския квартал...
Бащата на починалото дете в болница в Добрич: Надявам се единствено да има справедливост
3
Бащата на починалото дете в болница в Добрич: Надявам се единствено...
Янкулов предлага на прокурорската колегия на ВСС да освободи от длъжност Сарафов за дисциплинарни нарушения
4
Янкулов предлага на прокурорската колегия на ВСС да освободи от...
Българската национална телевизия променя програмата си в памет на Борислав Михайлов
5
Българската национална телевизия променя програмата си в памет на...
Полицията в Бургас задържа шофьор с рекордните 4,46 промила зад волана
6
Полицията в Бургас задържа шофьор с рекордните 4,46 промила зад волана

Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
1
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
3
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
4
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Мариана Векилска
5
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на...
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
6
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...

Продължителни валежи и силен вятър у нас през следващите дни
Валежи от дъжд и днес, и утре Валежи от дъжд и днес, и утре
По-ниски от обичайните температури в началото на април По-ниски от обичайните температури в началото на април
Предстоят много валежи от дъжд, на места значителни по количество Предстоят много валежи от дъжд, на места значителни по количество
Облачно, дъждовно и студено време в началото на седмицата Облачно, дъждовно и студено време в началото на седмицата
Студено ще остане времето в последните дни от месец март Студено ще остане времето в последните дни от месец март
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Президентът Йотова: Подписването на споразумението в Киев е неадекватно Президентът Йотова: Подписването на споразумението в Киев е неадекватно
Удари или сделка: Възможно ли е войната да свърши на шестата седмица? Удари или сделка: Възможно ли е войната да свърши на шестата седмица?
Романът "Остайница" влезе в краткия списък на "Международен Букър" Романът "Остайница" влезе в краткия списък на "Международен Букър"
Правосъдният министър Янкулов сезира Прокурорската колегия за...
Митове за ваксината срещу морбили - псевдофакти и манипулации...
Обрат в делото: Ключов свидетел без спомен за катастрофата с АТВ в...
Ново признание за Георги Господинов: "В центъра на голямата...
