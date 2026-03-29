След почти 60 години: Завръщане на НАСА на Луната?

Почти 60 години след легендарната мисия до Луната Аполо 8 – на първи април тази година е планиран полет до естествения спътник на Земята с екипаж от 4 души.

Мисията на НАСА Артемида 2 ще изстреля астронавтите на 10-дневна обиколка на орбитата на Луната. Целта е да се подготви американската космическа програма за първият пилотиран полет до Марс. Той е планиран между 2040-та и 2050-та година. Символиката с имената е явна – Аполон и Артемида са богове, брат и сестра от древногръцката митология. Ракетата на мисията e създадена за многократни полети до Луната, като планът е там да се построи база за по-далечни полети.