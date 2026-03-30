Откъснати населени места в Русенско - защо липсва обществен транспорт в три села?

Липсата на обществен транспорт в Русенско поставя в изолация жители на няколко населени места в община Две могили, които остават без достъп до здравни и административни услуги. Проблемът не е от вчера и засяга предимно възрастното население.

Кризата с междуселищните автобусни линии обхваща най-силно селата Кацелово, Каран Върбовка и Острица. По думите на кмета на община Две могили Мариета Петрова, проблемът съществува от години и се задълбочава. Тя подчерта, че липсата на транспорт е резултат от икономическа неефективност за превозвачите.

„Няколко населени места останаха с прекъсване и от обслужване от обществен транспорт поради липса на достатъчно пътници и нерентабилност на линиите за обществените превозвачи, които поетапно отказаха да изпълняват тези линии“, обясни кмета на община Две могили Мариета Петрова.

По думите й проблемът поставят многократно на дневен ред пред институциите. По данни на общината, засегнатите жители са между 700-800 души, като повечето от тях са възрастни хора. Те срещат сериозни трудности в ежедневието си. Кметът обясни, че хората са принудени да търсят алтернативни начини за придвижване.

„Изключително затруднени са, предимно възрастни хора. Демографска криза засяга всички в България. Справят се поединично с този проблем, намират си други алтернативни варианти, така нареченото споделено пътуване, което е на ръба на закона, бих казала, за да могат да се придвижват до общинския център или до областен център.“

Липсата на транспорт води и до ограничен достъп до основни услуги.

„Те са оставени без аптека, без хранителни магазини в много от случаите. Трудно си набавят храни и лекарства основно и прегледи до специалисти също им се налага често да използват.“

Петрова посочи, че са необходими спешни мерки на национално ниво.

