Руски танкер, натоварен с около 700 хиляди барела суров петрол, навлезе във водите на Куба и се очаква да пристигне в пристанище в западна Куба още днес.



Суровината е спасителна за Куба, която загуби основния си доставчик на петрол - Венецуела - след залавянето на президента Николас Мадуро. Островът получи последната си доставка от Мексико на 9 януари, преди Съединените щати да блокират доставките.

Сегашната суровина би могла да осигури потреблението за около месец. Пред репортери на борда на Еър Форс Уан американският президент Доналд Тръмп намекна, че е готов да отслаби петролната блокада, но повтори, че режимът в Куба ще е следващият след иранския и то съвсем скоро. Той отрече по този начин да помага на Путин да печели от петрола.



