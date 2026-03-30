БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Четириногият спасител Гари е отличен в „Пожарникар на годината"

Борислава Алексова от Борислава Алексова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Четириногият спасител Гари получи едно от отличията на "Пожарникар на годината", заедно със своя собственик - младши експерт Георги Костадинов от Осма районна служба в София. Двамата взеха приза за принос в развитието на пожарната безопасност и защита на населението. Мл. експерт Костадинов и двете му кучета имат основна роля при търсенето и спасяването на хора от разрушени сгради на територията на София.

Зад тази награда стоят ежедневни усилия.

„Усилия не само на мене, и на много хора. Най-вече на жена ми, че ме търпи в това нещо, защото това е ежедневен труд. Който е ежедневен труд, е много да го направиш. В чужбина много тренировки, защото в България няма кой да ти покаже как да го правиш това нещо“, обясни младши експерт Георги Костадинов - началник на дежурна смяна в Участък-Кремиковци на Осма Районна служба в София.

Кучето Гари е участвал в няколко значими операции, като най-важната е газовата експлозия в Банкя.

„Гари най-съществената акция, която беше на газовата експлозия в Банкя, която беше. Отделно той има от други акции там, съдействие на полицията. Но това е най-съществената, която им е медийно отразена акция, намери една жертва на газовата експлозия и смести много работа на колегите на терен.“

За второто му куче, Килър, Костадинов разказа, че е дошло с името си на 6 месеца.

„ Беше бракуван от кинологията, защото полицейските кучета трябва да имат агресия.“

Вижте повече в прякото включване на Борислава Алексова.

#пожарникар на година #четириноги #пожарникар

Последвайте ни

ТОП 24

Още от: Общество

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ