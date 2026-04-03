Почина големият композитор Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите

Полицаи и съседи реагираха навреме, докато разследването разкри тежки условия в дома

Вътрешният министър ще награди полицаите, участвали в спасяването на 3-годишното дете в Ямбол, което увисна на тераса на 8-мия етаж. Днес се разбра, че семейството е живеело без ток и вода, а съседите дори не подозирали, че в жилището има две деца.

Съседите признават, че рядко са виждали семейството. По-често са чували плач, отколкото детски смях.

– Само родителя съм видяла веднъж като се нанасяха в апартамента. Въобще децата не съм видяла, само чувах писъци на детето как плачеше.

– И социалните работници, които идваха на проверка, като показаха каква свинщина е вътре, просто нямах си на представа как ги е гледала там, в такива условия. Как може?!

Домоуправителят на блока сподели, че семейството живее в апартамента от ноември, но е избягвало контакт със съседите.

Стоян Петров – домоуправител: "Те се нанесоха ноември месец и излиза сутрин момчето да ходи на работа, момичето дали съм го виждал два-три пъти от толкова месеца, чуваме ги като се движат горе. Някой път детенцето бяга, момченцето, но не знаехме, че имат второ дете."

Никой не ги е посещавал, не са плащали и таксата си за входа.

Стоян Петров – домоуправител: "Е то се оказа, че токът им е спрян, не са си плащали тока, водата спряна и тя, нямат вода и не ги знам как са живели."

От близкия магазин също бегло познават семейството.

Румяна Георгиева – продавач-консултант: "Само веднъж са идвали при нас, това беше на Бъдни вечер точно, нямаха никакви парички и ние с шефката и шефа решихме да им помогнем с някои продукти, бяха с голямото детенце."

По думите ѝ, тогава са потърсили помощ за най-необходимото за сума от 40 евро, включително цигари и алкохол.

Румяна Георгиева – продавач-консултант: "Поне за празника да не са на празна маса, като също и битови свещи искаха.”

И ако за хората днес въпросите за бедността и мизерията излизат на преден план, то Диньо Ганев никога няма да забрави минутите, в които се решава съдбата на детето. Именно от неговия балкон от съседния вход полицаите провеждат спасителната акция, в която се включва и 42-годишният мъж.

Диньо Ганев: "Плашещо, много плашещо. Нямаше време за колебание. Или действаме, или можеше всеки момент да падне детето, така че трябваше да направим нещо по въпроса. Полицаят – единия му крак беше тук, другия върху климатика. Ръката едната се държеше тук, с другата придържаше детето, там ми беше погледа и не мислих за нищо друго."

Вътрешният министър награди днес в сградата на областната дирекция на МВР в Ямбол седемте полицаи и гражданина, участвали в спасяването на малкото момче – отличие за бързата реакция и смелите действия.

Eмил Дечев – служебен министър на вътрешните работи: "Колко е важно съдействието и сътрудничеството между гражданите и МВР. Именно това е в основата на една силна институция. Колкото повече гражданите имат доверие в МВР, толкова повече МВР ще бъде успешно. В този случай имаме такъв пример, за да може обаче гражданите да ни помагат, ние пък трябва да работим така, че те да ни вярват."

Случай, който завърши без трагедия, но разкри картина на тежки условия и въпроси, на които институциите тепърва ще търсят отговор.

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
Ремонт затваря едното платно на главния път Е-79 край с. Крупник
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура 2000" край Долни Богров е на път да изчезне
Почина големият композитор Михаил Белчев
