Визия за Унгария: Очаква се сформиране на правителство най-късно средата на май

Ударно работно начало на победителя на парламентарните избори в Унгария Петер Мадяр. Първо заседание на парламента в първите дни на следващия месец, правителство – най-късно до средата на май.



Това стана ясно след срещата на Мадяр с унгарския президент Тамаш Шуйок. Лидерът на дясноцентристката партия Тиса каза, че го е приканил да подаде оставка, а ако не напусне поста доброволно, оставката му ще бъде гласувана на първото заседание на новия парламент, в който Тиса ще има мнозинство.

По-рано, в първите си интервюта за унгарските държавни медии, Петер Мадяр каза, че сред основните приоритети на новото правителство ще бъде медийната реформа. Той предлага нов медиен закон и регулатор, който ще гарантира свободата на словото. Мадяр каза, че вече е говорил с повече от 20 европейски лидери.