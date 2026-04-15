Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда
Андрей Гюров: Има информация за огромна сума фалшиви...
След вота в Унгария: Реакциите в Европа
Визия за Унгария: Очаква се сформиране на правителство най-късно средата на май

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Това съобщи лидерът на Тиса Петер Мадяр след среща с президента Тамаш Шуйок

Ударно работно начало на победителя на парламентарните избори в Унгария Петер Мадяр. Първо заседание на парламента в първите дни на следващия месец, правителство – най-късно до средата на май.

Това стана ясно след срещата на Мадяр с унгарския президент Тамаш Шуйок. Лидерът на дясноцентристката партия Тиса каза, че го е приканил да подаде оставка, а ако не напусне поста доброволно, оставката му ще бъде гласувана на първото заседание на новия парламент, в който Тиса ще има мнозинство.

По-рано, в първите си интервюта за унгарските държавни медии, Петер Мадяр каза, че сред основните приоритети на новото правителство ще бъде медийната реформа. Той предлага нов медиен закон и регулатор, който ще гарантира свободата на словото. Мадяр каза, че вече е говорил с повече от 20 европейски лидери.

Петер Мадяр, лидер на партия Тиса: "Ще работим за сформиране на правителство, в първите дни или най-късно средата на май. След като посетя Варшава, следват Виена и Брюксел, където по силата на споразумението, което имаме, могат да започнат да идват европейските фондове. С председателя на Европейската Комисия обсъдихме, че сроковете са много кратки, защото съдбата на милиарди форинта трябва да се реши до края на август. Не само трябва да получим зелена светлина, но трябва да започнем конкретни проекти, за които да поискаме средства."

#избори в Унгария #Петер Мадяр #Тамаш Шуйок #Унгария

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за проверките в страната
2
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за...
Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи" заплашват оцеляването на общинските болници
3
Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи"...
Доналд Тръмп: Преговорите с Техеран може да бъдат подновени в следващите дни
4
Доналд Тръмп: Преговорите с Техеран може да бъдат подновени в...
След началото на блокадата на Ормузкия проток: Твърдения за преговори между САЩ и Иран още тази седмица
5
След началото на блокадата на Ормузкия проток: Твърдения за...
Променлива облачност с валежи от дъжд ни очакват в сряда
6
Променлива облачност с валежи от дъжд ни очакват в сряда

Най-четени

Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
1
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
2
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
5
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Астронавтите от "Артемис II" разговаряха с колегите си на Международната космическа станция
6
Астронавтите от "Артемис II" разговаряха с колегите си на...

Да бъдеш враг на Орбан: Разказ на журналиста Саболч Пани, разкрил зависимостите с Русия
Започна съдебният процес за кражбата на румънското златно съкровище от музея "Дрентс" в Нидерландия Започна съдебният процес за кражбата на румънското златно съкровище от музея "Дрентс" в Нидерландия
Чете се за: 03:00 мин.
ЕК представя европейско приложение за онлайн проверка на възрастта ЕК представя европейско приложение за онлайн проверка на възрастта
Чете се за: 03:15 мин.
Петер Мадяр: Ще работим за медийна реформа и по-свободни медии в Унгария Петер Мадяр: Ще работим за медийна реформа и по-свободни медии в Унгария
Чете се за: 01:27 мин.
Руска хакерска атака е засегнала украински прокурори и висши служители Руска хакерска атака е засегнала украински прокурори и висши служители
Чете се за: 01:10 мин.
След вота в Унгария: Реакциите в Европа След вота в Унгария: Реакциите в Европа
Чете се за: 04:22 мин.

КЗП и НАП: Какво показаха проверките за необосновано увеличение на цените
КЗП и НАП: Какво показаха проверките за необосновано увеличение на...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Четирима загинали и 20 ранени при нoва стрелба в училище в Турция Четирима загинали и 20 ранени при нoва стрелба в училище в Турция
Чете се за: 01:25 мин.
По света
ЦИК: При показан или заснет вот СИК обявява бюлетината за недействителна ЦИК: При показан или заснет вот СИК обявява бюлетината за недействителна
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Откритите край Шабла делфини и буревестници са се удавили, МОСВ...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Андрей Гюров: Има информация за огромна сума фалшиви евро, което ще...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Нова акция срещу купуването на гласове: Открити са 15 000 евро и...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
ЕК представя европейско приложение за онлайн проверка на възрастта
Чете се за: 03:15 мин.
По света
