Няма данни за компрометирани имейли до летището в Пловдив

Няма компрометирани имейли в администрацията на летище Пловдив. Това заяви за БНТ изпълнителният директор на аeрогарата Красимир Пешев. Проблеми не са регистрирани в общинската администрация, както и в районните кметства, посочиха на свой ред от общината.



Повод за реакциите стана публикация на Ройтерс, според която руски хакери са атакували стотици електронни пощи в Европа, включително и в Пловдив. От полицията и прокуратурата до този момент не са отговорили на въпросите, поставени от БНТ.

Във връзка с твърдението, че руска намеса е блокирала услугите за сателитна навигация преди посещението на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен у нас миналата година, от летище Пловдив уточниха, че такава извънредна ситуация изобщо не е имало. Според директора аеропортът има тройна резервация от гледна точка на процедурите за кацане. Самолетът на Урсула фон дер Лайен миналата година се е приземил, като е използвал една от трите навигационни системи на летището, коментира още Пешев.