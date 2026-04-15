Висока инфлация в Румъния: Токът и храните най-скъпи

Румъния продължава да е страната с най-високата инфлация в Европейския съюз. Данните за март показват, че на годишна база инфлацията е почти двуцифрена: цените са се увеличи с 9,9%, а ефектът от войната в Близкия изток все още не усетен изцяло.

Вече осми пореден месец годишната инфлация в Румъния е над 9%. Данните за март показват, че инфлацията тук е 4 пъти по-голяма, отколкото в еврозоната, където средният индекс е 2,5%. Румънската инфлация е и над два пъти по-голяма от тази в България, където годишната инфлация за март е 4,1%. Тези данни за пореден път оборват категорично опростенческото обяснение “цените растат заради еврото”.

Според повечето румънски икономисти причините за високата инфлация са комплексни, но са най-вече вътрешни: на първо място те поставят увеличението от цели 57% на сметките за електрическа енергия вследствие на премахването на помощите за крайни потребители. Очаква се инфлацията да продължи да расте, тъй като все още не се е проявило в пълен мащаб въздействието на увеличените цени на горивата вследствие на войната в персийския залив.

Освен огромния ръст от 57% на сметките за ток, румънците плащат също така с около 15% повече за парно, водопровод и канализация. Ръстът на цената на билетите за влак е 24%. Голям е и ръстът на цените на хранителните продукти. Тук най-големи за увеличенията на кафето, какаото, яйцата, плодовете и зеленчуците, чиито цени са нараснали между 15 и 20%.

"Избирам това, което е по-евтино."



"Вече не купувам големи количества."



"Купувам само нужното, само най-необходимото."

Увеличенията на цените в Румъния са съчетани и с рязко покачване на данъците и таксите, свързано с мерките за строги икономии предприети от правителството. Кабинетът се опитва да се справи с огромния бюджетен дефицит на страната, натрупан заради ширещата се корупция и необоснованите държавни разходи. Всичко това води до значително намаляване на покупателната способност на населението. Обезценяването на леята спрямо еврото е друга скрита тежест за румънските домакинства.

"Данъците и таксите, всичко, всичко се увеличи много. Заплатите пък вече не растат, напротив, намаляват. Стандартът на живот се понижи."

Освен това, според икономистите все още не е усетено в пълната му сила отражението на войната в Иран.

Проф. Адриан Митрои, Академия за икономически науки - Букурещ: "Още не сме видели напълно въздействието на цените на газа и на петрола. Сега имаме психологическа инфлация: очакванията за ръста ѝ са високи. Мисля, че потреблението се свива вече шести пореден месец."

Международният валутен фонд увеличи прогнозата си за очакваната инфлация в край на годината на 7,8%. Прогнозата за ръст на БВП на Румъния пък беше намалена от 1,4% на 0,7%. Все повече икономисти в Румъния говорят за спешна нужда от превръщане на приемането на еврото в национален приоритет и полагане на всички възможни усилия за покриване на критериите за членство в еврозоната във възможно най-кратък срок.



