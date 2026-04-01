Спряха от продажба над 2,4 тона храни в Хасково

Над 2,4 тона храни са спрени от продажба при съвместна проверка на склад за търговия на едро и хипермаркет в Хасково, стопанисвани от една и съща фирма, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните.

Инспекторите са установили сериозни нарушения, свързани с проследимостта и годността на продуктите. В склада са открити 390 кг храни без идентификационна маркировка или с изтекъл срок на годност, които са предадени за унищожаване.

В хипермаркета проверяващите са констатирали нерегламентирано замразяване на охладено пилешко месо след транжиране - дейност, която противоречи на европейските изисквания за безопасност на храните. В резултат на това 2 тона замразено пилешко филе са поставени под възбрана и запечатани в хладилна камера при минус 18 градуса.

Открити са и 76 кг масло без необходимата маркировка, които също са спрени от реализация и насочени за унищожаване.

Проверката е установила още несъответствия в търговската документация и липса на пълна проследимост на хранителните суровини и продукти. На фирмата ще бъдат съставени актове.