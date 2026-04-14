Нови 30 случая на морбили са регистрирани в страната за периода 6 - 12 април. Това показват данните на Националния център по заразни и паразитни болести. От началото на годината в страната са съобщени 104 случая на морбили. За същия период на предходната година е съобщен един случай.

В страната ни имунизацията срещу морбили е задължителна и се поставя след навършване на 13-месечна възраст и в годината на навършване на 12- годишна възраст. Ако са деца на възраст от 13 месеца до 11 - 12 г., те трябва да имат поставена една доза ваксина срещу морбили, паротит и рубеола. Ако са деца, родени преди 2015 г., трябва да имат поставени две дози.

Във връзка с регистрираните случаи на морбили, по-рано днес здравният министър Михаил Околийски заяви в "Денят започва", че към момента няма епидемия. Той предупреди и за спад във ваксинационното покритие срещу морбили:

"Фиктивни ваксинации и даже нещо, което е още по-тревожно. Първа ваксинация за морбили, паротит и рубеола, която се поставя на 13 месеца след като бебето се роди и липсваща втора, когато детето навърши 12 години и тук ваксиналното покритие в България е паднало под 82%, което е най-тревожно, което създава риск от епидемия, Към момента няма епидемия. Имам 101 докладвани случая. Родителите трябва да разберат колко е важно да ваксинираме децата си."

Болестта е силно заразна и се предава чрез близък контакт с болен, напомнят на сайта си от Министерството на здравеопазването. Основните симптоми на морбили са повишена температура, хрема, кашлица, сълзотечение, възпаление на очите, обрив. При близък контакт на потвърден случай на морбили да се потърси медицинска помощ, тъй като е възможно да бъде направена ваксина до 72-рия час от контакта.