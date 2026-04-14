БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 02:22 мин.
Чете се за: 02:55 мин.
Чете се за: 01:05 мин.
Чете се за: 01:20 мин.
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нови 30 случая на морбили са регистрирани в страната

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Запази
случая морбили регистрирани страната
Слушай новината

Нови 30 случая на морбили са регистрирани в страната за периода 6 - 12 април. Това показват данните на Националния център по заразни и паразитни болести. От началото на годината в страната са съобщени 104 случая на морбили. За същия период на предходната година е съобщен един случай.

В страната ни имунизацията срещу морбили е задължителна и се поставя след навършване на 13-месечна възраст и в годината на навършване на 12- годишна възраст. Ако са деца на възраст от 13 месеца до 11 - 12 г., те трябва да имат поставена една доза ваксина срещу морбили, паротит и рубеола. Ако са деца, родени преди 2015 г., трябва да имат поставени две дози.

Във връзка с регистрираните случаи на морбили, по-рано днес здравният министър Михаил Околийски заяви в "Денят започва", че към момента няма епидемия. Той предупреди и за спад във ваксинационното покритие срещу морбили:

"Фиктивни ваксинации и даже нещо, което е още по-тревожно. Първа ваксинация за морбили, паротит и рубеола, която се поставя на 13 месеца след като бебето се роди и липсваща втора, когато детето навърши 12 години и тук ваксиналното покритие в България е паднало под 82%, което е най-тревожно, което създава риск от епидемия, Към момента няма епидемия. Имам 101 докладвани случая. Родителите трябва да разберат колко е важно да ваксинираме децата си."

Болестта е силно заразна и се предава чрез близък контакт с болен, напомнят на сайта си от Министерството на здравеопазването. Основните симптоми на морбили са повишена температура, хрема, кашлица, сълзотечение, възпаление на очите, обрив. При близък контакт на потвърден случай на морбили да се потърси медицинска помощ, тъй като е възможно да бъде направена ваксина до 72-рия час от контакта.

#заболели от морбили #нови случаи на морбили #ръст на заразените

Последвайте ни

ТОП 24

1
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
2
НА ЖИВО: Четвъртият мач от плейофите между ЦПВК и Левски
3
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
4
Блокада по време на примирие: Цените на петрола пак се повишиха
5
След поражението на Орбан: Унгарският форинт поскъпна до 4-годишен...
6
Тръмп: Иран иска да бъде сключено мирно споразумение

Най-четени

1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
5
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
6
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив

"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки
Чете се за: 04:57 мин.
Чете се за: 02:22 мин.
13065
Чете се за: 02:15 мин.
Чете се за: 02:32 мин.
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Чете се за: 04:37 мин.
Регионални
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ