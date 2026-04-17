Как ще гласуват моряците на 19 април?

Избори в неделя ще има и в открито море. 26 моряци ще упражнят правото си на вот на борда на кораба „Дружба“. Плавателният съд тръгва тази вечер от бургаското пристанище към Батуми.



Днес част от членовете на специално разкритата секционна избирателна комисия на борда на кораба, получиха изборните си книжа. С полицейски ескорт бюлетините, протоколът и параван бяха транспортирани от сградата на Районна избирателна комисия до кея, където корабът "Дружба" е акостирал. На борда има интернет и по този начин ще бъде предаден протокола в края на изборния ден.

Силвия Желева, РИК-Бургас: "Те го изпращат по електронен път. Той стига до нас и съответно се отчитат резултатите от гласуването по този начин. След като се завърнат го предават и на хартиен носител."

Александър Генчев, председател на СИК на кораба: "Ние сме моряци и си знаем работата. Без никакви такива неща, които се случват тук на сушата – необичайните стресови ситуации, необичайните политически напрежения, на кораба такова нещо няма."

Пламен Панайотов, капитан на кораба "Дружба": "Вече пети или шести път подред организираме секция на кораба. 100% активност."

Александър Петков, пасажерски помощник-капитан: "Както за всяко плаване сме готови, така и за този изборен ден."