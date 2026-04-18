Лапоухов за бъдещето си: Оставам в ЦСКА, мислим само за сезона

Фьодор Лапоухов не мисли за трансфер през лятото. Пред БНТ вратарят на ЦСКА определи информациите за преминаването му в друг отбор като слухове.

Стражът от Беларус, който пристигна в „Борисовата градина“ преди една година и половина разкри, че към днешна дата се чувства щастлив у нас. В последните дни се заговори, че интерес към него проявяват руските Спартак (Москва) и Зенит, както и западноевропейски Айнтрахт Франкфурт и Саутхемптън.

„Хората просто си говорят, спекулират. Няма истина в тези думи. Хората обичат да обсъждат всякакви теми. Тук съм, в ЦСКА. Това е, което знам. Клубът е много добър. Топ. Сега навлизаме в най-важната част от сезона. Трябва да сме максимално съсредоточени, за да направим всичко по силите си по пътя към целите и успеха“, сподели вратарят пред БНТ.

В понеделник ЦСКА спечели точка срещу вечния си съперник Левски с гол в добавеното време, при който неочакван принос имаше именно вратарят Лапоухов.

