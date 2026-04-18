БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 02:00 мин.
Чете се за: 00:40 мин.
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ден преди вота: Сандански, Петрич, Кресна и Благоевград с най-много сменени членове на СИК-ове

от БНТ , Репортер: Али Мисанков
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Регионални
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ден преди вота, основен проблем на места отново са масовите смени на членове на секционни избирателни комисии. За такива сигнализират от районните избирателни комисии в Благоевград, Бургас и Велико Търново. В Благоевград само през последните дни заявленията за отказ от участие в изборния процес са стотици.

Сандански, Петрич, Кресна и Благоевград са общините, от където има най-много смени на членове на секционни комисии. Само за последните три дни заявленията за отказ от участие в изборния процес утре са над 300, като голяма част от тях вече са заменени с други. По-голямата част от тях обаче не са обучени от Районната избирателна комисия, заради което се очакват и затруднения.

Мартин Бусаров – председател на РИК - Благоевград: "Проблем е, защото новите членове не са обучени ние проведохме обучението в дните 7, 8 и 9 април, т.е. ние сме поставените пред въпроса как новите членове ще произведат изборния ден, ще успеят ли да бъдат от полза на избирателите, но се надявам, той като това лежи изцяло на съвестта партиите, те да са подали членове, които все пак са минали някакви вътрешно партийни обучения. Днес само по изключение някой, който не се яви, изобщо не се яви в своята секция, при констатиране на такава ситуация да извършваме промяна, няма да одобряваме повече заявления за напускане, тъй като това означава, че утре ще се яви съвсем различен човек от този, който е получил книжата и материалите ще се яви в секцията."

Вижте още в прякото включване на Али Мисанков

#смяна на членове на СИК #дни преди изборите #преди изборите #РИК-Благоевград

Последвайте ни

ТОП 24

Още от: Благоевград - МИР 1

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ