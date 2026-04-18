Ден преди вота: Сандански, Петрич, Кресна и Благоевград с най-много сменени членове на СИК-ове

Ден преди вота, основен проблем на места отново са масовите смени на членове на секционни избирателни комисии. За такива сигнализират от районните избирателни комисии в Благоевград, Бургас и Велико Търново. В Благоевград само през последните дни заявленията за отказ от участие в изборния процес са стотици.

Сандански, Петрич, Кресна и Благоевград са общините, от където има най-много смени на членове на секционни комисии. Само за последните три дни заявленията за отказ от участие в изборния процес утре са над 300, като голяма част от тях вече са заменени с други. По-голямата част от тях обаче не са обучени от Районната избирателна комисия, заради което се очакват и затруднения.

Мартин Бусаров – председател на РИК - Благоевград: "Проблем е, защото новите членове не са обучени ние проведохме обучението в дните 7, 8 и 9 април, т.е. ние сме поставените пред въпроса как новите членове ще произведат изборния ден, ще успеят ли да бъдат от полза на избирателите, но се надявам, той като това лежи изцяло на съвестта партиите, те да са подали членове, които все пак са минали някакви вътрешно партийни обучения. Днес само по изключение някой, който не се яви, изобщо не се яви в своята секция, при констатиране на такава ситуация да извършваме промяна, няма да одобряваме повече заявления за напускане, тъй като това означава, че утре ще се яви съвсем различен човек от този, който е получил книжата и материалите ще се яви в секцията."

