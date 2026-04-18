Общо 350 деца се включиха във велошоу в Южния парк в София

Общо 350 деца на възраст между 5 и 12 години се включиха във велошоу в Южния парк в София, организирано от клуб Долчини и София - Европейска столица на спорта.

Младите състезатели бяха разделени в 4 възрастови групи, а трасето е с дължина 300 метра. След финала има награди за всеки един участник.

Между 8 и 10 май България ще бъде домакин на старта на едно от най-големите събития в този спорт, а именно Колоездачната обиколка на Италия. Джирото ще премине през Несебър, ще завърши в София. Първите три етапа може да наблюдавате на живо по БНТ.



