БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Откриха над 3,3 тона храни без документи, с изтекъл срок на годност или неправилно съхранявани в Бургас, Слънчев бряг, Равда и Свети Влас

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази

От БАБХ обявиха, че цялото количество ще бъде унищожено

Над 3,3 тона храни без документи
Снимка: БТА
Слушай новината

Общо над 3,3 тона храни без документи, с изтекъл срок на годност или съхранявани в нарушение на закона са установили инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в Бургас, Слънчев бряг, Равда и Свети Влас. Всички те ще бъдат унищожени, съобщиха от Агенцията.

Два тона от тях са имитиращи сирена от предприятие за производство на имитиращи млечни продукти в Бургас. Върху опаковките има маркировка на друг производител на имитиращи продукти, което противоречи на изискванията. Дейността на целия обект е спряна заради множество нарушения, сред които напукан под, дупки, корозия и мръсотия по врати, прозорци, стенни покрития. Открити са големи количества неизползваемо оборудване и предмети без отношение към производствения процес. Намерени са също етикети за продукти, които обектът няма право да произвежда.

При проверки в търговски обекти на бургаския пазар “Краснодар” са забранени и насочени за унищожаване 70 кг миди и риба и 60 кг месни и млечни продукти. Мидите и рибата са съхранявани при неподходящи температурни условия, на открито и без люспест лед. Останалите храни са без етикети и без документи за произход, което не гарантира тяхната безопасност.

На производителя и на търговците в Бургас ще бъдат съставени актове и издадени предписания за отстраняване на нередностите.

При проверки в курортни комплекси в Бургаско инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Стара Загора са затворили пет незаконни обекта - магазини, склад и заведения за хранене без регистрация. В други два обекта са възбранени хранителни продукти. Насочени са за унищожаване общо над 1,2 тона животински храни без документи за произход, без етикети или маркировка или с изтекъл срок на годност.

#Бургас, Слънчев бряг, Равда и Свети Влас #открити #3,3 тона храни #унищожаване #БАБХ

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ