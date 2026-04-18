Право на вот: Как ще гласуват възрастните хора в труднодостъпното село Марулево?

Как ще гласуват възрастните хора в малките и труднодостъпни населени места? В благоевградското село Марулево – с едва около 30 жители, разпръснати в 19 отдалечени махали, упражняването на правото на глас се оказва сериозно изпитание. Ще ги откаже ли това да гласуват?

Най-отдалечената махала се намира на близо 7 километра от избирателната секция. Подвижна урна тук няма, а организиран транспорт не е осигурен. За хората без автомобил това означава да вървят с часове, за да дадат своя глас.

Невенка: "Много искам, но някой трябва да дойде да ме вземе и да ме закара да гласувам." Георги Алексов: "Аз съм вече на 75 години и не мога да тръгна да ходя натам. За мен са вече доста километри." "Ако ме докарат, ще избирам, ако не ме докарат, не мога да ида."

А трудностите не свършват с изборния ден. Лошата инфраструктура затруднява ежедневно хората.

Стойне Гошев: "Когато е хубаво времето, горе-долу идва кола, която е подвижен магазин и ни доставя хляб. При лошо време трябва или да се запасиш малко повечко, или да търсиш децата с джиповете, иначе няма как." Невенка: "Тука е абсурд, нито някой да е дошъл да ми премери кръвното, другото нещо – да попита как съм. Чак до там да живея добре, сам човек – трудно е."

Хората тук не са се отказали да вярват, че може да има промяна.

"По-хубаво да вземат да живеят хората, да се радват, да си дойдат хората в България и да си има работа."

В деня за размисъл в Марулево се питат – ще стигне ли държавата до тях навреме, преди те да се откажат да търсят начин да стигнат до урните.