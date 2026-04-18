Слънчево време в неделя, на места с краткотрайни валежи

Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно. На много места ще има валежи от дъжд, главно в южните райони, придружени и от гръмотевици. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 15 и 20 градуса.

През нощта облачността ще намалее и само на отделни места до полунощ ще превали слаб дъжд. Утре и сутринта в котловините и низините видимостта ще е намалена. Преди обяд ще бъде предимно слънчево, а по-късно ще има разкъсана облачност, по-значителна над южните, източните и планинските райони, където на отделни места ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, по Черноморието между 15 и 19 градуса.

На морския бряг само на отделни места следобед слабо ще превали. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, а в следобедните часове ще бъде от югоизток.

Над планините в западната половина от страната преди обяд ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове облачността ще се увеличи и на места ще има преваляване от дъжд по най-високите върхове и била от сняг. Ще духа умерен, в масивите от Източна България и силен вятър от север-северозапад.

През първите дни от новата седмица ще има краткотрайни валежи, придружени и от гръмотевици на места, и повече по количество във вторник и сряда. В понеделник максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, но през следващите дни ще се понижат значително. В четвъртък краткотрайни валежи ще има само на отделни места и ще са по-слаби, ще има и повече слънчеви часове.