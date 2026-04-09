Над 260 тона опасни храни са спрени от продажба и са унищожени

Зоя Велинова
Чете се за: 01:47 мин.
МЗХ и БАБХ представиха данни за съвместната акция на институциите

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Над 262 тона опасни храни са спрени от продажба и са били унищожени от Агенцията за безопасност на храните. Такъв е резултатът от акция "Чиста храна" само за месец.

За месец със 70 % са се увеличили сигналите и жалбите за нередности.

От там съобщиха за драстичен случай във Враца, където инспекторите от агенцията са спрели близо 190 кг опасна храна, предназначена за детските градини в града. Установени са големи несъответствия и нарушения при транспортирането и съхранението на хранителните продукти.

д-р Ангел Мавровски, директор на БАБХ: "Това наистина е потресаващ случай, защото става дума за деца. Установен е бус, който зарежда няколко детски градини във Враца. При режим за храната, която трябва да се съхранява на минус 18, тя се е съхранявала на 4,5 градуса."

Иван Христанов, служебен министър на земеделието: "Претоварва се храна в абсолютно неадекватни условия на някакъв паркинг от бус, който не отговаря на температурните условия, в джип. Това вече не е продажба на храна. Това е злоупотреба с храна и злоупотребата е с нашите деца, ученици, възрастни хора, хора в неравностойно положение."

Инспекторите са получили съдействие от МВР за проследяване движението и престоя на автомобила с месо във Враца и София.

Проверките в цялата страна продължават, като обхващат и училища и детски градини.

#Акция "Чиста храна" #чиста храна #негодна храна

