Протест на Асоциацията на собствениците на специализирана пътна помощ в София

Асоциацията на собствениците на специализирана пътна помощ излезе на протест в София заради отказа на служебния регионален министър да се срещне с тях. От своя страна Николай Найденов обясни, че в сектора съществува монопол и държавата предприема мерки той да бъде прекратен.

Протестиращите обясниха, че умишлено не са били поканени на среща в министерството в понеделник. На нея е станало ясно, че държавата спира плащанията към фирми за изтегляне на аварирали автомобили заради изграден през миналото лято таен монопол, при който външни фирми източват бюджета на Агенция "Пътна инфраструктура".

От асоциацията обаче твърдят, че ресорният министър се опитва да забрани безплатната пътна помощ и настояват за среща с него.

Юлиян Янков, Асоциация на собствениците на специализирана пътна помощ в България: „Искаме да се видим със служебния регионален министър, да му представим нашето виждане и да обясним какво сме спрели и какво се случва по българските пътища. Защото г-н Найденов най-вероятно не е запознат с нещата, които се случват – с това мародерстване по магистрали и второстепенни пътища. Тези, които ходят на срещи при него, са именно хората, които мародерстват.“

Служебният министър обясни, че не ги е поканил, тъй като не е чувал за съществуването на асоциацията, създадена през октомври миналата година. Той заяви още, че правилата за дейността на пътната помощ у нас са проблематични.

Николай Найденов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството: „От миналото лято държавата е създала условия за прикрит и таен монопол, при който има предварително определен изпълнител и никой друг не е допускан до услугата по изтегляне на аварирали леки и тежкотоварни автомобили. Не бях чувал за Асоциацията на собствениците на специализирана пътна помощ в България. Забележете – на собствениците, не на услугата. Регистрирани са през октомври 2025 г., млади и нови – това е причината да не съм ги приел досега.“

Найденов е категоричен, че държавата ще прекрати схемите в пътната помощ.

„Нашата цел е да върнем свободния пазар на услугата и да дадем решения на проблемите в сектора. АПИ е агенция за строеж и поддържане на пътища. Услугите за пътна помощ не са присъща дейност за нея – те изискват лиценз от Министерството на транспорта. Не е работа на държавата да казва на частния бизнес кой да извършва пътна помощ“, допълни министър Найденов.

Други фирми от бранша заявиха, че в сектора има монопол.

Димитър Михайлов, представител на бранша: „МВР, под някаква протекция – не знам каква – създаде ситуация, при която при катастрофа или аварирал автомобил се казваше, че има „държавна пътна помощ“, и колеги бяха гонени, когато се опитваха да работят.“

Министерството продължава проверките на подписаните до момента договори.