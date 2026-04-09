Засилен трафик по пътищата преди почивните дни за Великден

Засилен трафик по пътищата в последния работен ден преди Великден.

Къде се очакват задръствания и за какво най-много да внимават шофьорите?

Над 190 000 автомобила се очаква да напуснат София преди празника. Най-натоварено ще бъде движението по магистралите "Тракия", "Хемус" и "Струма". Заради това се въвежда ограничение в движението на товарните автомобили. Те ще бъдат ограничени да се движат в посока изход от София в часовете от 15.00 до 20.00 часа днес и утре от 9.00 до 14.00 часа.

Около 700 полицейски екипа ще следят трафика в най-натоварените участъци. В трафика по магистралите ще се включат и цивилни патрули.

"Петък и неделя ще бъде проведена специализирана полицейска операция, като акцентът на тази операция ще бъде насочен спрямо водачите, които управляват МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества, неправоспособни водачи, както и контрол на максимално разрешената скорост. Всички налични технически средства за контрол на скоростта, които са налични в областните дирекции, ще бъдат на разположение и ще работят", съобщи началникът на група "Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност" в сектор "Пътна полиция" старши инспектор Георги Бучков.

Най-засилен се очаква да бъде трафикът в понеделник, когато хората ще тръгнат да се прибират по домовете си.