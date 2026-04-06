АПИ спира 24-часовата пътна помощ за репатриране на коли

Агенция "Пътна инфраструктура" спира 24-часовата пътна помощ със специализирана техника за репатриране на коли до безопасна трафик точка извън обхвата на автомагистрален участък. Постъпилите към момента в АПИ допълнителни задания за тази дейност за март и април 2026 г. са върнати. Това съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството след среща на служебния министър Николай Найденов с представители на бранш "Пътна помощ".

Пътната агенция ще продължи да обезопасява пътното платно от аварирали автомобили по съществуващите дейности от договорите за текущ ремонт и поддържане, като колите ще се преместват на аварийната лента.

С извършваните подобни дейности от изпълнителите по договорите за текущ ремонт и поддържане на АПИ в периода септември 2025 г. до февруари 2026 г. са назначени проверки. Проверки се осъществяват, както от вътрешните контролни звена на АПИ и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, така и от правораздавателните институции – МВР, ГД „Национална полиция“.