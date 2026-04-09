Домашен или купен козунак - кой излиза по-скъпо?

Екип на БНТ провери колко ще струва приготвянето на домашен козунак за празника. Пазарът започна от квартален магазин в София, като продуктите са за приготвянето на 1 килограм домашен козунак, обикновен – без пълнеж.

Започваме с лимоните – цената за килограм е 3,39 евро. Ще ни трябва един.

Виждаме, че прясното мляко е на промоция, така че ще се възползваме. Имахме късмет с този продукт – 1,55 евро. Ако не беше на промоция, цената му в магазина, в който пазаруваме, е между 1,90 и 3,25 евро за литър.“

Следват яйцата – размер М – 3,09 евро. За 250 грама масло плащаме 2,99 евро, маята е 0,66 евро, брашно 1 кг – 1,19 евро, а захар за килограм – 1,25 евро. Пазарът приключи и се отправяме към касата.

Крайната цена за всички продукти е 11,47 евро.

Време е да запретнем ръкави и да започнем замесването. За козунака са ни нужни 3 яйца, които струват 0,90 евро. Миналата година три яйца струваха 0,90 лв.

Александра Костадинова, управител на хранителен магазин: „В момента наблюдаваме най-голямо поскъпване при яйцата. Има увеличение на цените от въвеждането на еврото. Продуктите в потребителската кошница са по-скъпи от миналата година. Ако миналата година стойността беше около 15 лева, сега видяхте – 12 евро.“

След 7 часа подготовка, вече имаме изпечени козунаци за Великден. Срещу близо 12 евро и половин ден работа се получава килограм домашен козунак.

При проверка на цените в София се оказва: