Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените

Предстоящият Великден отново се очертава като по-скъп за българските потребители. Това стана ясно от разговор със Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, и Ивайло Гълъбов, председател на Съюза на птицевъдите в България в студиото на "Денят започва".

Двамата експерти очертаха тенденцията за покачване на цените, но подчертаха, че проблемът не е само в търсенето, а и в цялата верига на производство.

По думите на Симеон Караколев, цените на агнешкото вече надхвърлят разумните граници:

"Още в началото казвахме, че агнешкото – нормалният диапазон, в който трябва да се движи, е 14-16 евро за килограм, с оглед на цената от фермите и вносното месо. Всичко над тази цена трудно може да бъде обяснено – цени над 17 евро вече, според мен, не са адекватни."

Той уточни, че в самите ферми цената е значително по-ниска:

"Във фермата цената е между 5 и 7 евро за килограм живо тегло, а ако се продава месо – около 15 евро. В същото време вносното месо влиза в България на под 10 евро за килограм, което означава, че крайна цена над 14-15 евро трудно се оправдава."

Караколев подчерта, че част от поскъпването се дължи на пропуснати мерки в сектора:

"20 хиляди семейства по-малко ще ядат българско агнешко – това са около 25 хиляди животни по-малко. Ето откъде идва поскъпването. Платиха го потребителите, защото не се ваксинираха животните."

Той беше категоричен, че липсват адекватни политики:

"Нямаме адекватна мярка, насочена към животновъдството. Помощите на парче не работят. Горивото поскъпна с над 30% за две седмици – това оскъпява всичко. В същото време се говори за компенсации след месеци – това не помага на бизнеса в момента."

Ивайло Гълъбов увери, че въпреки трудностите, недостиг на яйца няма да има:

"Въпреки намаленото поголовие заради заболявания, в България ще има достатъчно български яйца. Но всяко сътресение на пазара води до напрежение и загуби за фермите."

Той посочи, че проблем остава бавното изплащане на компенсации:

"Имаме необезщетени ферми за около 500 000 кокошки – това е около 10% от поголовието. Европейското законодателство предвижда обезщетения, но в България те се бавят с години."

По отношение на цените на яйцата, Гълъбов отбеляза:

"На годишна база цените на едро в ЕС са се увеличили с около 19%, като България е в този диапазон. Голямо увеличение няма, но при крайните цени се създава усещане за поскъпване, защото се предлагат яйца от различни технологии."

Той подчерта, че по-високите стандарти водят до по-високи цени:

"Европа избра по-хуманни технологии на отглеждане и това означава по-скъпи яйца. Това е тенденция, която ще продължи."

Гълъбов коментира и контрола върху вноса:

"От миналата година контролът е значително засилен – проверява се не само качеството, но и правилното маркиране. Това доведе до спад на украинския внос в България."

Според него, потребителите трябва да обръщат внимание на етикетите:

"Най-важното е потребителят да чете етикета. Санкцията на пазара идва именно чрез избора на клиента."

По отношение на разкритите нелегални кланици, Караколев заяви:

"Хубаво е, че тези практики излизат наяве и се елиминират, но това не дава нищо директно на българския животновъд. В джоба му не влиза нищо."

Той подчерта, че по-големият проблем е липсата на контрол:

"Основният риск е, че там няма контрол – могат да се разпространяват болести. Това е по-сериозният проблем, а не толкова пазарният ефект."

Караколев посочи и липсата на работещи кооперативи като ключов проблем:

"Кооперативите са единственият механизъм, който може да даде алтернатива. В България това не се развива – първо поради незнание, после поради нежелание от страна на администрацията."

Той даде и конкретен пример:

"Ако кооперативите работеха както в Европа, в момента щяхте да купувате българско агнешко на около 15 евро и овче сирене на около 8 евро."

И двамата експерти бяха единодушни, че натискът върху сектора идва от растящите разходи:

"Горивата и енергията увеличават себестойността, което ще се отрази на фуражите и на зърното. При намаляващо потребление и растящи разходи това води до криза във всички сектори на животновъдството", предупреди Гълъбов.

Прогнозите не са оптимистични:

"Това ще бъде скъп Великден. И следващият ще е още по-скъп. Посоката е само една – нагоре", обобщи Гълъбов.

